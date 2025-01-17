Суббота, 18 января, 2025
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

В Южно-Сахалинске соревнуются лыжники

На старте Виолетта Щербакова.

На лыжно-биатлонном центре «Триумф» в Южно-Сахалинске стартовал чемпионат и первенство области по лыжным гонкам на призы «Дружба».

На старт вышло 123 спортсмена из Охи, Ноглик, Александра-Сахалинского, Поронайска, Макарова, Долинска, Корсакова, Анивы, Южно-Сахалинска.

Ксения Андреенко.

Участники первенства в первый день разыграли медали в гонке классическим стилем на дистанциях от 3 до 15 км.

Первыми вышли на старт девушки 2009-2010 года рождения. Им предстояло преодолеть 3 км. Контрольную отметку 1 км быстрее всех преодолела Карина Поважнюк 3:49.8. Всего 0,9 сек. проиграла ей Дарья Будникова.

Кира Воронова.

Виолетта Щербакова уступила лидеру 7 секунд, Анна Диглис отставала от Поважнюк на 7,4 секунды. Светозара Улитина показала пятое время 3:58.3. Замыкала шестерку лучших Полина Дубовкина 3:59.4. Все девушки воспитанницы школы олимпийского резерва.

№ 34 Светозара Улитина.

Столь плотные результаты говорили о том, что борьба за место на пьедестале почета будет бескомпромиссной и по спортивному красивой.

Карина Поважнюк не позволила своим соперницам подвинуть её в итоговом протоколе с первой позиции. Время победительницы 10:07.5.

№ 33 Анастасия Львова.

Дарья Будникова находилась на дистанции на 14.2 секунды дольше. Замкнула тройку призеров Светозара Улитина 10:24.9.

Юноши 14-15 лет вели борьбу за подиум на дистанции 5 км. Первую половину дистанции быстрее всех преодолел Дмитрий Шубнов 8:24.0. Андрей Кирющенков уступал лидеру 7,4 секунды. Иван Шуваев показал третий результат 8:34.1. Все юноши тренируются в школе олимпийского резерва.

Полина Дубовкина.

Все попытки остальных участников гонки вклиниться в борьбу за медали, положительного результата не принесли. Золотая медаль пополнила копилку спортивных наград Дмитрия Шубнова-15:00.8. Иван Шуваев проиграл победителю 15.4 секунды. У Андрея Кирющенкова бронзовая награда 15:18.8.

Милана Ерашова.

У юниорок 2007-2008 года рождения к огромному разочарованию серьезной борьбы на дистанции 5 км за золотую награду в этот день не было. Воспитанница школы олимпийского резерва Милана Ерашова не оставила своим соперницам ни малейшего шанса в борьбе за звание чемпионки. Преодолев 5 км за 17:35.7,  она завоевала звание чемпионки области. Второй результат у Яны Низяевой (Оха)-18:07.9. Третий у Полины Беликовой (школа олимпийского резерва) 18:13.3.

Полина Беликова.

Юноши 17-18 лет ввели борьбу на дистанции 10 км. И в этой гонке уверенную викторию одержал Илья Толстяков. Червонец он преодолел за 29:51.8. Он выиграл у товарищей по команде Дмитрия Глазунова 39.5 секунды и Никиты Дубовкина 1 минуту 32.1 секунды.

Иван Шуваев.

У женщин 2006 года рождения и старше борьба за медаль высшей пробы на дистанции 10 км получилась очень драматичной. Анна Кожинова стартовала на три минуты раньше Софьи Кузнецовой. Анна преодолела червонец за 32:34.8. Как же томительными были минуты и секунды в ожидании финиша Софьи Кузнецовой! Только она могла улучшить время Анны. Увы, Софья проиграла 7,7 секунды. Третье время на этой дистанции показала Марина Черноусова 33:04.7.

Светлана Мартынюк.

Мужчины 19 лет и старше вели борьбу за медали на дистанции 15 км. Представитель ГАУ ДО СШОР ЗВС Василий Амелин просто нокаутировал в этот день своих соперников. Гонщик из Ноглик Иван Кустов проиграл Василию на финише 1.11.1 секунды, а его товарищ по команде Илья Ерещенко 1:27.6. Время чемпиона 44:50.6.

Во второй день чемпионата проводился спринт в возрастной категории 17-18 лет у юниорок и юниоров.

Леонид Костенко.

У девушек финал получился просто огонь. Так победительница этих соревнований Полина Беликова смогла опередить на финише Милану Ерашову на 0,54 секунды. В борьбе за бронзовую награду Яна Низяева выиграла у Александры Хурх 0,3 секунды.

В квалификации Дмитрий Глазунов проиграл Илье Толстякову 6.02 секунды. В финальном забеге Дмитрий смог взять убедительный реванш у товарища по команде. Он настолько грамотно провел главный забег дня, что практически в гордом одиночестве пересекал финишную черту. Время победителя 3:43.3. Илья финишировал на 2.81 секунды позже. Третьим был Никита Дубовкин.

Александр Буров.

Соревнования на призы «Дружба» берут свою историю с конца шестидесятых годов прошлого века. В 1968 году на Сахалине свой отпуск проводил президент Финляндии Урхо Калева Кекконен. Первое лицо Суоми был весьма впечатлен уровнем развития лыжного спорта на острове. Сам президент в молодости был чемпионом Финляндии по прыжкам в высоту. Придя в политику, он продолжал активно заниматься спортом, увлекался спортивной рыбалкой и катанием на лыжах.

В память о своем пребывании на Сахалине, Урхо Кекконен подарил сахалинцам красивый кубок и утвердил лыжный турнир на острове.

Первые годы соревнования проводились в поселке Тымовское и назывались «Кубок Урхо Кекконена», а затем они были переименованы в «Кубок дружбы». На сегодняшний день это просто чемпионат и первенство области на призы «Дружбы».

Именно с «Дружбы» начиналось восхождение на спортивный Олимп Сергея Савельева, выигравшего в 1976 году в Инсбруке золотую медаль в гонке на 30 км.

К огромному разочарованию сам кубок был утерян в конце прошлого века. Все попытки отыскать следы этого спортивного трофея не увенчались успехом.

Репортаж Игоря Карпука.

Предыдущая статья
Сахалинским бойцам на СВО отправлена очередная партия снаряжения
Следующая статья
Памяти Прощенко Валентины Николаевны
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ