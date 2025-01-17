В Южно-Сахалинске соревнуются лыжники

На лыжно-биатлонном центре «Триумф» в Южно-Сахалинске стартовал чемпионат и первенство области по лыжным гонкам на призы «Дружба».

На старт вышло 123 спортсмена из Охи, Ноглик, Александра-Сахалинского, Поронайска, Макарова, Долинска, Корсакова, Анивы, Южно-Сахалинска.

Участники первенства в первый день разыграли медали в гонке классическим стилем на дистанциях от 3 до 15 км.

Первыми вышли на старт девушки 2009-2010 года рождения. Им предстояло преодолеть 3 км. Контрольную отметку 1 км быстрее всех преодолела Карина Поважнюк 3:49.8. Всего 0,9 сек. проиграла ей Дарья Будникова.

Виолетта Щербакова уступила лидеру 7 секунд, Анна Диглис отставала от Поважнюк на 7,4 секунды. Светозара Улитина показала пятое время 3:58.3. Замыкала шестерку лучших Полина Дубовкина 3:59.4. Все девушки воспитанницы школы олимпийского резерва.

Столь плотные результаты говорили о том, что борьба за место на пьедестале почета будет бескомпромиссной и по спортивному красивой.

Карина Поважнюк не позволила своим соперницам подвинуть её в итоговом протоколе с первой позиции. Время победительницы 10:07.5.

Дарья Будникова находилась на дистанции на 14.2 секунды дольше. Замкнула тройку призеров Светозара Улитина 10:24.9.

Юноши 14-15 лет вели борьбу за подиум на дистанции 5 км. Первую половину дистанции быстрее всех преодолел Дмитрий Шубнов 8:24.0. Андрей Кирющенков уступал лидеру 7,4 секунды. Иван Шуваев показал третий результат 8:34.1. Все юноши тренируются в школе олимпийского резерва.

Все попытки остальных участников гонки вклиниться в борьбу за медали, положительного результата не принесли. Золотая медаль пополнила копилку спортивных наград Дмитрия Шубнова-15:00.8. Иван Шуваев проиграл победителю 15.4 секунды. У Андрея Кирющенкова бронзовая награда 15:18.8.

У юниорок 2007-2008 года рождения к огромному разочарованию серьезной борьбы на дистанции 5 км за золотую награду в этот день не было. Воспитанница школы олимпийского резерва Милана Ерашова не оставила своим соперницам ни малейшего шанса в борьбе за звание чемпионки. Преодолев 5 км за 17:35.7, она завоевала звание чемпионки области. Второй результат у Яны Низяевой (Оха)-18:07.9. Третий у Полины Беликовой (школа олимпийского резерва) 18:13.3.

Юноши 17-18 лет ввели борьбу на дистанции 10 км. И в этой гонке уверенную викторию одержал Илья Толстяков. Червонец он преодолел за 29:51.8. Он выиграл у товарищей по команде Дмитрия Глазунова 39.5 секунды и Никиты Дубовкина 1 минуту 32.1 секунды.

У женщин 2006 года рождения и старше борьба за медаль высшей пробы на дистанции 10 км получилась очень драматичной. Анна Кожинова стартовала на три минуты раньше Софьи Кузнецовой. Анна преодолела червонец за 32:34.8. Как же томительными были минуты и секунды в ожидании финиша Софьи Кузнецовой! Только она могла улучшить время Анны. Увы, Софья проиграла 7,7 секунды. Третье время на этой дистанции показала Марина Черноусова 33:04.7.

Мужчины 19 лет и старше вели борьбу за медали на дистанции 15 км. Представитель ГАУ ДО СШОР ЗВС Василий Амелин просто нокаутировал в этот день своих соперников. Гонщик из Ноглик Иван Кустов проиграл Василию на финише 1.11.1 секунды, а его товарищ по команде Илья Ерещенко 1:27.6. Время чемпиона 44:50.6.

Во второй день чемпионата проводился спринт в возрастной категории 17-18 лет у юниорок и юниоров.

У девушек финал получился просто огонь. Так победительница этих соревнований Полина Беликова смогла опередить на финише Милану Ерашову на 0,54 секунды. В борьбе за бронзовую награду Яна Низяева выиграла у Александры Хурх 0,3 секунды.

В квалификации Дмитрий Глазунов проиграл Илье Толстякову 6.02 секунды. В финальном забеге Дмитрий смог взять убедительный реванш у товарища по команде. Он настолько грамотно провел главный забег дня, что практически в гордом одиночестве пересекал финишную черту. Время победителя 3:43.3. Илья финишировал на 2.81 секунды позже. Третьим был Никита Дубовкин.

Соревнования на призы «Дружба» берут свою историю с конца шестидесятых годов прошлого века. В 1968 году на Сахалине свой отпуск проводил президент Финляндии Урхо Калева Кекконен. Первое лицо Суоми был весьма впечатлен уровнем развития лыжного спорта на острове. Сам президент в молодости был чемпионом Финляндии по прыжкам в высоту. Придя в политику, он продолжал активно заниматься спортом, увлекался спортивной рыбалкой и катанием на лыжах.

В память о своем пребывании на Сахалине, Урхо Кекконен подарил сахалинцам красивый кубок и утвердил лыжный турнир на острове.

Первые годы соревнования проводились в поселке Тымовское и назывались «Кубок Урхо Кекконена», а затем они были переименованы в «Кубок дружбы». На сегодняшний день это просто чемпионат и первенство области на призы «Дружбы».

Именно с «Дружбы» начиналось восхождение на спортивный Олимп Сергея Савельева, выигравшего в 1976 году в Инсбруке золотую медаль в гонке на 30 км.

К огромному разочарованию сам кубок был утерян в конце прошлого века. Все попытки отыскать следы этого спортивного трофея не увенчались успехом.

Репортаж Игоря Карпука.