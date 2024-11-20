В Южно-Сахалинске состоится гастрономический фестиваль «Пельмень и его друзья»

Традиционный гастрономический фестиваль «Пельмень и его друзья» пройдёт в Южно-Сахалинске с 25 ноября по 8 декабря. Шеф-повара представят новые рецепты приготовления всеми любимого блюда из пресного теста.

Рестораны и кафе для жителей и гостей города уже разработали и подготовили сеты из трёх блюд. Цена на них, как и всегда, фиксированная – 950 рублей. Все две недели участники марафона будут готовить и классические пельмени, и гёдзе, хинкали, равиоли… Всё не перечесть. Но пальчики точно оближешь. Помимо основного блюда, пельменей, в сет могут входить салат, закуска, суп, десерт либо напиток.

Те, кто попробовал новые блюда, традиционно смогут оценить работу поваров в голосовании.

Так определят, где самые вкусные пельмени и самая красивая подача.

В этот раз в гастромарафоне участвуют 13 заведений областной столицы: рестораны «Сварог», «Гиорги», «ЕдаВино», «Кипарис», кафе «Улица Pho», «Асахикава», «Мимино», «Кочевник», «Два дракона», суши-бары «Хоккайдо» и «Юдзу», кафе-ресторан «Коба» и комплекс «Летто».

Гастрономический марафон завершится ярким праздником, который уже так полюбился сахалинцам. 14 декабря в городском парке культуры и отдыха пройдёт зимний фестиваль пельменей. Здесь будет яркая праздничная программа, различные мастер-классы, ярмарочные ряды и многое другое. В прошлом году команда фестиваля приготовила для гостей 100 кг пельменей. Сколько будет в этом, остаётся только догадываться. Ждём туристов!

Анастасия КАРАМУШКИНА.