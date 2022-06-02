Трем смертям не бывать. В Южно-Сахалинске состоится премьерный показ фильма-катастрофы «Одна»

Кинолента, основанная на реальных и на десятилетия засекреченных событиях 24 августа 1981 года, выходит в российский кинопрокат 9 июня. ЧП имело отношение и к нашей области. «Советский Сахалин» 22 января 2021 года подробно рассказал об этом в материале «Авиакатастрофа в небе Приамурья».

В тот роковой день пассажирский Ан-24, вылетевший из Южно-Сахалинска в Благовещенск, столкнулся с первым в СССР дальним скоростным самолетом-ракетоносцем Ту-16. Как показало рас­следование, военный диспетчер невнимательно следил за ло­катором, полагая, что гражданский борт уже сел.

А тот из-за задержки по метеоусловиям Сахалина оказался только на подлете и в одном горизонте шел навстречу тяжелому реактивному бомбардировщику.

Погибли 11 членов экипажей двух машин, 25 взрослых (в основном студентов) и ребенок. Лишь Ларисе Савицкой 41 год назад судьба дала счастливый шанс спастись, чтобы жить за двоих – за себя и погибшего мужа, с которым она возвращалась из свадебного путешествия. На третий день искалеченную, но чудом выжившую Ларису нашли спасатели…

Даже для экспертов это был уникальный случай: как человек, падавший с высоты 5220 метров, смог уцелеть. Специалисты по авиакатастрофам утверждают: Савицкая могла погибнуть трижды – от удара в момент столкновения самолетов, при падении на обломке фюзеляжа и лишиться жизни на земле. Но этого не случилось.

Сценаристы Дмитрий Суворов (он же режиссер) и Андрей Назаров, оператор Михаил Келим создали фильм, взяв за основу рассекреченные события 40-летней давности. Консультантом творческой группы стала Лариса Савицкая. Ее образ в киноленте воссоздала артистка Надежда Калеганова.

1 июня в ТАСС состоялась презентация фильма с участием его создателей и Ларисы Савицкой, а на большом экране московского кинотеатра «Октябрь» прошла официальная большая премьера.

Южносахалинцы и гости города с 9 июня по 6 июля смогут увидеть новую работу кинематографистов в кинотеатре «Кристи Sinema» в здании «Сити Молла» (ул. 2-я Центральная, 15).

Л. Николаева.

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