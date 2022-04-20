В Южно-Сахалинске состоится региональный чемпионат «Абилимпикс»

С 25 по 29 апреля в Южно-Сахалинске пройдет Региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников Сахалинской области.

Соревнования пройдут в очном формате на нескольких площадках, в том числе в техникумах: сервиса, промышленно-экономическом, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Дворце детского творчества» и др.

Чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень владения профессиональными компетенциями, в том числе и потенциальным работодателям.

В нашей области чемпионаты профмастерства проходят ежегодно с 2016 года.

К участию в региональном чемпионате «Абилимпикс» приглашаются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет для участия в соревнованиях по 27 компетенциям.

Организаторами Регионального чемпионата «Абилимпикс» выступило министерство образования области совместно с региональным агентством по развитию человеческого капитала и центром развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Финал соревновательного сезона – Национальный чемпионат «Абилимпикс» – пройдёт в Москве.