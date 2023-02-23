В Южно-Сахалинске состоялась церемония возложения цветов к мемориалу Славы

Память воинов, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины, минутой молчания почтили ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций и органов власти, жители и гости города. Мероприятие завершилось ружейным салютом.

– Сегодня наши защитники не словом, а делом показывают верность Родине и силу духа нашего многонационального народа, олицетворяют героизм, единство и братство. Сахалинцы и курильчане, как когда-то их деды и прадеды, встали на защиту российских рубежей. В этот день хочется пожелать им удачи и крепкого здоровья. Мы верим в победу нашей великой армии, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

В честь государственного праздника состоялись различные мероприятия. В парке Гагарина состоялась программа для молодежи «Солдат — всегда солдат». Ребята показали свою ловкость, находчивость и внимательность.

Насыщенная программа ждала гостей музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 23 и 24 февраля. «Дни Крузенштерна в музее» – это возможность в последний раз посетить экскурсию по выставке о первом русском кругосветном путешествии. В экспозиции представлены уникальные предметы того периода, в том числе личные вещи легендарного мореплавателя Ивана Крузенштерна.

В ККЗ «Октябрь» прошел концерт ансамбля современной народной песни «Русский терем». Посетителям представят песни военных лет в исполнении артистов.

С 22 по 24 февраля в островном регионе проходит всероссийский музыкально-патриотический фестиваль. Идея проведения масштабного мероприятия родилась во время поездок сахалинских артистов на Донбасс и была поддержана на федеральном уровне. Выступления в рамках фестиваля пройдут в Южно-Сахалинске и будут доступны к просмотру в телеэфире и онлайн во всех регионах Российской Федерации.

Участие в гала-концерте, который начнется в 18:00 24 февраля в «Кристалле», примут именитые и набирающие популярность звезды российской эстрады. Среди них Юлия Чичерина, Ольга Кормухина, Джанго, группы «СерьГа», «Ва-Банкъ», «7Б» и другие артисты и творческие коллективы.