Понедельник, 23 февраля, 2026
Домой НОВОСТИ

В Южно-Сахалинске состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню

В День защитника Отечества, несмотря на дождь и сильный ветер, на площади Славы у памятника воинам, павшим в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, собрались сотни сахалинцев.  Пришли представители органов исполнительной власти федерального, регионального и муниципального уровней, депутаты, командование и военнослужащие 68-го гвардейского армейского корпуса, ветераны, сотрудники силовых структур, участники военно-патриотических объединений и общественных организаций. В мероприятии принял участие председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.


Минутой молчания они почтили память защитников Отечества, павших за свободу и независимость Родины. 

Житель Южно-Сахалинска Василий Андреев участвовал в освобождении Южного Сахалина, в 1945 году служил в экипаже десантного корабля.

— Для меня День защитника Отечества – святой праздник. Его нельзя назвать чисто мужским. Потому что рядом с нами служили женщины, они очень неплохо воевали, честно выполняли свой долг. Родина у нас у всех — мужчин и женщин – одна, и ее надо защищать, — сказал ветеран.

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, проходят во всех муниципальных образованиях Сахалинской области.

