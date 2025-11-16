В Южно-Сахалинске состоялась презентация книги Владимира Санги «Тынграй»

В конгресс-холле «Столица» прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения выдающегося сахалинского писателя и первого нивхского литератора Владимира Санги. Центральным событием стало представление новой книги – повести «Тынграй», которая впервые издалась на нивхском языке.

Повесть «Тынграй» — третья книга в серии «Песня вождя», которая создана по инициативе Ногликской библиотеки под руководством её директора — заслуженного работника культуры Сахалинской области Ольги Рожновой. На создание книги ушёл целый год. Вела проект заведующая отделом информационно-краеведческой работы Ногликской библиотеки Инга Красильникова. Она разработала концепцию, наполнив книгу духом Севера и уникальными видами Сахалина. Иллюстрации к изданию выполнила Людмила Паскит, преподаватель детской школы искусств пгт Ноглики.

— Издание вышло на восьми языках: русском, нивхском, английском, японском, корейском, китайском, якутском и киргизском. Это важный шаг в сохранении и популяризации языка, культуры и фольклора нивхов, — рассказала Ольга Рожнова.

На иностранные языки повесть «Тынграй» перевели студенты и педагоги Сахалинского государственного университета. Перевод на якутский язык осуществил Александр Николаевич Жирков – друг и единомышленник Владимира Санги. Перевод на киргизский язык был выполнен по инициативе общественного деятеля Киргизии, кинорежиссера и продюсера Таалайбека Акжолтоевича Кулмендеева, который высоко оценил значимость произведения для мировой этнокультурной памяти.

Каждая страница книги сопровождается QR-кодом, позволяющим услышать аудиозапись повести в исполнении самого Владимира Михайловича.

— Для меня это очень интересный опыт. Я сотрудничаю с Ногликской библиотекой не первый год, и, пожалуй, именно с ними я реализую самые необычные заказы, которые приносят мне бесценный опыт. Библиотеки определенно становятся центрами коллабораций творческих идей, — отметил звукорежиссёр Роман Филатов, отвечающий за запись и обработку голоса.

На мероприятии также состоялась премьера спектакля «Человек» от студии «ТеатрЛи» Сахалинского областного центра народного творчества. Третья по счету постановка коллектива под режиссёрством Александра Ли стала подарком к 90-летию классика нивхской литературы Владимира Михайловича Санги.

— Человек» — это перформанс-драма, исповедь и воспоминание. Уникальное сочетание документальной хроники и перформанса. Мне кажется у нас получилось создать эффект погружения в эпоху, — прокомментировал Александр Ли.

В фокусе повествования — подлинные события из биографии Владимира Санги, погружающие зал в атмосферу советского периода. Артисты с удивительной достоверностью донесли со сцены голоса и судьбы его родных, превращая спектакль в живой диалог с прошлым. Большинство актеров — не профессионалы, а люди самых разных профессий, национальностей и возрастов, которых объединила общая страсть к театру и интерес к культурному наследию народов Севера.

— Презентация книги стала не только литературным событием, но и краеведческим и культурным прорывом, — прокомментировала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик. — Благодаря усилиям Ногликской библиотеки и ее профессионального коллектива сохраняется исчезающий язык, традиции и духовное наследие малочисленного народа нивхов, передавая их будущим поколениям. Уверена, библиотеки сегодня – это не только хранилища книг, но и движущая сила сохранения культурного многообразия островного региона.

Издание книги стало возможным благодаря масштабному межрегиональному и международному сотрудничеству. Проект был реализован Ногликской библиотечной системой в партнёрстве с АНО «Информационно-культурный просветительский центр «Доминанта» при грантовой поддержке компании ООО «Сахалинская Энергия», сообщила пресс-служба правительства области.