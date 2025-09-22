В Южно-Сахалинске состоялись матчи первенства Юношеской футбольной лиги (зона Дальний Восток)

В минувшее воскресенье на стадионе «Спартак» состоялись очередные матчи первенства Юношеской футбольной лиги (зона Дальний Восток). «Сахалин» принимал «СШФ-Якутия».

К разочарованию болельщиков, островная команда до 16 лет уступила гостям 0:3. А вот старшие U-18 записали в свой актив победу, забив в ворота якутян два безответных мяча.

В последних пяти матчах первенства островные «младшаки» проиграли в четырех и один завершили мирным исходом.

Особенно были чувствительны поражения от «Динамо-Владивосток» 0:5 и «Динамо-Приморский край» 1:5. Самое же неприятное, что в пяти встречах сахалинцы смогли всего два раза поразить ворота соперников.

Несомненно, с такой результативностью о положительном исходе поединков мечтать не приходится. Вот и в воскресенье наши юноши не смогли похвастаться забитыми голами.

В последних пяти встречах первенства «младшаки» из Якутии добились 100-процентного результата, выиграв все встречи. Среди них победа в столице Приморья над «Динамо-Владивосток» 3:2. Необходимо заметить, что в первом круге в Якутии 18 июня «Сахалин» U-16 праздновал победу 2:1.

На сегодняшний день команда потеряла все шансы повторить бронзовый успех прошлогоднего первенства. Дружина занимает скромное седьмое место из девяти команд, и шансы подняться выше в итоговой турнирной таблице первенства довольно призрачные.

В первом круге в гостях «Сахалин» U-18 смог выиграть у «Якутии» 1:0. Что касается турнирной таблицы, на день матча, то наши парни занимали четвертую строчку, гости шестую. Чтобы у островитян остались теоретические шансы замкнуть тройку сильнейших, им необходимо в оставшихся трех матчах первенства на своем поле только выигрывать.

В дебюте встречи «Сахалин» старался навязать сопернику свой рисунок игры. Однако гости не давали хозяевам создать, по большому счету, ничего. «Якутия» довольно высоко встречала наших игроков, не позволяя им свободно начинать атаки со своей половины поля. Если же сахалинцы переходили на территорию соперника, тогда гости выстраивали «автобус» до линии своей штрафной площади и умело гасили наступательный порыв островитян. У самих же сахалинцев не хватало исполнительского мастерства, чтобы переиграть защиту соперника и организовать опасную, а главное результативную атаку. К чести хозяев, они продолжали искать подходы к воротам Ильи Козырева – голкипера «Якутии».

На 15-й минуте встречи «Сахалин» получил право на угловой удар. Стандарт исполнил Олег Ким. Он мастерски закрутил мяч в центр вратарской площади в надежде, что кто-то из наших нападающих сможет выиграть борьбу на втором этаже у ворот соперника и отправить мяч в сетку.

Однако ошибку допустил страж ворот «Якутии». Илья не смог зафиксировать кругляш в руках и тот, предательски скользнув по перчаткам, пересек линию ворот – 1:0.

Поведя в счете, хозяева продолжали плести замысловатые геометрические атаки на ворота гостей. На 19-й минуте отличный плотный удар с линии штрафной площади нашего нападающего Кирилла Никитина отразила перекладина.

На 31-й минуте очередная многоходовая атака островитян, и у ворот соперника «вспыхнул пожар». Вначале мяч попал в штангу, затем голкипер «Якутии» каким-то чудом отразил удар Кирилла Никитина с пяти метров.

Защитники, в прямом смысле слова, ложились под мяч и смогли спасти свои ворота. Спустя четыре минуты быстрая атака по правому краю, Алексей Кириенко делает изумительную по точности передачу в центр штрафной площади и Кирилл Никитин отправляет мяч под перекладину – 2:0.

Гости не смирились с таким положением дел и все чаще стали организовывать кинжальные выпады на половину хозяев. На 38-й минуте спортивная фортуна оказалась на стороне островитян. Мяч после опасной атаки опустился на сетку ворот, а не оказался в сетке.

Во втором тайме «Якутия», будучи смелой по определению, сразу попыталась продемонстрировать нацеленность на чужие ворота, явно показывая, что постарается играть первым номером. Справившись с непродолжительным стартовым натиском гостей, наши парни выровняли игру, а затем довольно смело стали переходить на половину соперника, используя фланги.

Желания обеих команд изменить счет в матче было огромное. Однако защита действовали надежно. Если быть объективным, то в этот вечер игра шла под диктовку «Сахалина». Островные игроки не допускали ошибки в защите и поддерживали постоянное давление на ворота соперника.

На сегодняшний день в активе островитян 23 очка. У ближайших соперников «СКА-Хабаровск» и «Динамо-Приморский край» на шесть больше.

Лидер первенства «Динамо-Владивосток» опережает идущих на втором и третьем месте соперников на одно очко. Вопрос с победителем турнира и призерами, скорее всего, решится в последнем туре 5 октября.

В этот день наши парни будут принимать «СКА-Хабаровск». Теоретические шансы на медали у островитян сохранились. Однако теория и практика, как мы все знаем, сильно отличается друг от друга, поэтому не будем гадать, дождемся первого воскресенья октября.

Ближайший матч «Сахалин» проведет на «Спартаке» 28 сентября. Соперниками наши парней будет команда «СШОР №1-Комсомольск-на-Амуре».

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.