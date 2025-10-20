В Южно-Сахалинске состоялся девятый всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти Героя России Виктора Дудкина

Торжественная церемония открытия финальной части турнира прошла в спортшколе греко-римской борьбы областного центра. Она началась с показа фильма о герое — майоре Викторе Евгеньевиче Дудкине, сотруднике управления «В» центра специального назначения ФСБ России и минуты молчания. Под звуки фанфар и гимна России на арену вышли команды из разных районов Сахалина — спортсмены из спортивных клубов и федераций единоборств.

Президент Сахалинской федерации армейского рукопашного боя Евгений Пряхин в своем приветственном слове подчеркнул, что турнир не только объединяет сильнейших бойцов региона, но и сохраняет память о героях, чья отвага и преданность Родине служат примером для молодого поколения.

После торжественной части и парада участников начались финальные поединки, где бойцы продемонстрировали высокий уровень подготовки, силу духа и волю к победе. И вот каковы результаты.

Командный зачёт состоялся в трех возрастных группах.

Возрастная группа 10 — 13 лет:

1 место – федерация армейского рукопашного боя (ФАРБ-Сахалин); 2 место – федерация рукопашного боя Сахалинской области (ФРБ); 3 место – федерация грэпплинга Сахалинской области.



Возрастная группа 14 — 17 лет:

1 место – ФАРБ-Сахалин; 2 место – СК «Алыш», г. Южно-Сахалинск; 3 место – федерация абсолютно реального боя.



В возрастной группе мужчины:

1 место – СК «Алыш»; 2 место – ФАРБ-Сахалин; 3 место – СК «Триумф», г. Южно-Сахалинск.



Победителями в возрастной группе 10 — 13 лет стали:

Захар Юрченко (ФАРБ-Сахалин), Мирослав Журавлев (ФРБ), Иван Алексеев (ФРБ), Кирилл Михлик (ФАРБ-Сахалин), Сергей Тупотин (ФАРБ-Сахалин), Никита Резанов (ФАРБ-Сахалин), Кирилл Патрин (ФРБ), Денис Карасев (грэпплинг), Артем Мирошниченко (грэпплинг), Тимур Русов (грэпплинг), Чэй Джин У (грэпплинг), Владислав Щеглов (СК «Триумф»), Армат Ундулганов (СК «Алыш»), Артур Хализов (федерация савата — французского бокса), Роман Тихонов (ФРБ).

В возрастной группе 14 — 17 лет победителями стали:

Родион Руссу (федерация савата), Алексей Бисиев (ФАРБ-Сахалин), Леон Корзун (ФАРБ-Сахалин), Мухаммадазиз Исакжанов (СК «Алыш»), Али Тургунбаев (СК «Алыш»), Антон Самохвалов (ФАРБ-Сахалин), Максим Приходько (г.Холмск), Максим Цыплин (СК «Триумф»), Исламбек Кожомкулов (СК «Алыш»), Антон Самохвалов (ФАРБ-Сахалин), Роман Фадеев (федерация абсолютно реального боя).

В возрастной группе мужчины победителями стали:

Эрбол Камилов (ФРБ), Акжигит Салиев (СК «Алыш»), Эрнис Рахманалиев (СК «Алыш»), Алексей Калинин (СК «Триумф»).

Турнир завершился церемонией награждения победителей и общим фото под марш «Прощание славянки».

По теме: