В Южно-Сахалинске состоялся девятый всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти Героя России Виктора Дудкина

Торжественная церемония открытия финальной части турнира прошла в спортшколе греко-римской борьбы областного центра. Она началась с показа фильма о герое — майоре Викторе Евгеньевиче Дудкине, сотруднике управления «В» центра специального назначения ФСБ России и минуты молчания. Под звуки фанфар и гимна России на арену вышли команды из разных районов Сахалина — спортсмены из спортивных клубов и федераций единоборств.
Президент Сахалинской федерации армейского рукопашного боя Евгений Пряхин в своем приветственном слове подчеркнул, что турнир не только объединяет сильнейших бойцов региона, но и сохраняет память о героях, чья отвага и преданность Родине служат примером для молодого поколения.
После торжественной части и парада участников начались финальные поединки, где бойцы продемонстрировали высокий уровень подготовки, силу духа и волю к победе. И вот каковы результаты.
Командный зачёт состоялся в трех возрастных группах.
Возрастная группа 10 — 13 лет:
- 1 место – федерация армейского рукопашного боя (ФАРБ-Сахалин);
- 2 место – федерация рукопашного боя Сахалинской области (ФРБ);
- 3 место – федерация грэпплинга Сахалинской области.
Возрастная группа 14 — 17 лет:
- 1 место – ФАРБ-Сахалин;
- 2 место – СК «Алыш», г. Южно-Сахалинск;
- 3 место – федерация абсолютно реального боя.
В возрастной группе мужчины:
- 1 место – СК «Алыш»;
- 2 место – ФАРБ-Сахалин;
- 3 место – СК «Триумф», г. Южно-Сахалинск.
Победителями в возрастной группе 10 — 13 лет стали:
Захар Юрченко (ФАРБ-Сахалин), Мирослав Журавлев (ФРБ), Иван Алексеев (ФРБ), Кирилл Михлик (ФАРБ-Сахалин), Сергей Тупотин (ФАРБ-Сахалин), Никита Резанов (ФАРБ-Сахалин), Кирилл Патрин (ФРБ), Денис Карасев (грэпплинг), Артем Мирошниченко (грэпплинг), Тимур Русов (грэпплинг), Чэй Джин У (грэпплинг), Владислав Щеглов (СК «Триумф»), Армат Ундулганов (СК «Алыш»), Артур Хализов (федерация савата — французского бокса), Роман Тихонов (ФРБ).
В возрастной группе 14 — 17 лет победителями стали:
Родион Руссу (федерация савата), Алексей Бисиев (ФАРБ-Сахалин), Леон Корзун (ФАРБ-Сахалин), Мухаммадазиз Исакжанов (СК «Алыш»), Али Тургунбаев (СК «Алыш»), Антон Самохвалов (ФАРБ-Сахалин), Максим Приходько (г.Холмск), Максим Цыплин (СК «Триумф»), Исламбек Кожомкулов (СК «Алыш»), Антон Самохвалов (ФАРБ-Сахалин), Роман Фадеев (федерация абсолютно реального боя).
В возрастной группе мужчины победителями стали:
Эрбол Камилов (ФРБ), Акжигит Салиев (СК «Алыш»), Эрнис Рахманалиев (СК «Алыш»), Алексей Калинин (СК «Триумф»).
Турнир завершился церемонией награждения победителей и общим фото под марш «Прощание славянки».
