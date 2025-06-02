В Южно-Сахалинске состоялся фестиваль детского футбола ПФК ЦСКА

31 мая на стадионе «Космос» в южно-сахалинском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина прошёл фестиваль футбола профессионального футбольного клуба ЦСКА «Все сюда!».

Попав на территорию стадиона в этот солнечный, по-летнему жаркий день, спортсмены и любители этой самой популярной игры окунулись в праздничную обстановку.

На мини-поле шли баталии по панна-футболу – один на один. Было занятие и для тех, кто предпочитал фиджитал-футбол. Для болельщиков ЦСКА проходила викторина по истории одного из старейших в стране футбольных клубов.

Подростки и их родители разыгрывали кубок по пенальти «Испытание Акинфеева». Творческую молодёжь привлекла зона рисунков и аквагрима.

Поклонники здорового образа жизни потянулись в зоны группового фитнеса, йоги и джампинга. Для тех, кто не успел до фестиваля заглянуть в парикмахерскую, работал барбершоп.

На торжественном открытии участников фестиваля приветствовали заместитель министра спорта Сахалинской области Сергей Камелин и заслуженный мастер спорта Алан Дзагоев.

Сводный хор гимназии № 3 совместно с духовым оркестром Южно-Сахалинского гарнизона под управлением дирижёра подполковника Олега Шигалова исполнили гимн России и песню «Край островной» (автор Георгий Румянцев).

Главные же события развернулись на зелёном газоне. Участие в празднике футбола приняли команды из Южно-Сахалинска, Холмска, Ноглик, Долинска, Корсакова, Троицкого. Десять коллективов были разбиты на две подгруппы, каждая дружина должна была провести четыре поединка с соперниками. Футбольное поле было размером 50х25 метров, ворота 5х2 метра. В команде восемь полевых игроков.

Организаторы турнира приняли неожиданное и довольно интересное решение. Если одна из команд по ходу встречи проигрывает с разницей в два и более мяча, в состав терпящей поражение дружины за пять минут до окончания встречи на поле выходит Александр Рязанцев.

Играть в одной команде, даже если твоя команда проигрывает, с таким именитым игроком, а если ты ещё с его передачи отправил мяч в ворота соперника, что может быть более запоминающимся для юного футболиста. В свою очередь, противостоять мастеру спорта, чемпиону страны и обладателю Кубка России и не позволить Рязанцеву забить гол в свои ворота – такое не забывается.

Можно было подвести итоги этого турнира в двух подгруппах, где юные футболисты в каждой игре бились только за викторию. Но в этот день медали не вручали, а значит, победителями были все, кто вышел на поле.

Самым же популярным на празднике был Алан Дзагоев.

Как только Алан Дзагоев появился на стадионе, к нему сразу выстроилась огромная очередь из мальчишек и девчонок, чтобы получить у звезды отечественного футбола автограф и сфотографироваться с ним на память. Более того, в очереди стояли ветераны островного футбола, действующие спортсмены, болельщики и болельщицы со стажем. Алан подарил больше двух тысяч своих фотографий с автографом и не отказал в селфи никому, кто его просил.

Венчал фестиваль футбола матч двух команд, в которые вошли лучшие игроки турнира. Тренерами сборных были Алан Дзагоев и Александр Рязанцев.

Подопечные Алана праздновали победу. Наставник другой команды Александр подчеркнул: «Мои ребята играли хорошо, но соперник не позволил им раскрыть весь игровой потенциал и надёжно играл в обороне».

По завершении фестиваля Александр Рязанцев поделился своими впечатлениями: «Я очень благодарен ЦСКА за возможность попасть на Сахалин. У вас необыкновенно красивая природа.

Понравился уютный город с большим количеством спортивных современных комплексов. Что касается фестиваля, могу сказать, что из всех подобных мероприятий, где мне посчастливилось побывать, на Сахалине однозначно самая лучшая, просто потрясающая организация».

Фестиваль футбола задал такую высокую планку в проведении праздника, что в будущем организаторам необходимо будет приложить огромные усилия, чтобы подобные мероприятия проходили не хуже, а если получится, и лучше.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Проект фестиваля футбола «Все сюда!» принадлежит ЦСКА. В 2024 году фестиваль прошёл в 10 городах России, – рассказала корреспонденту «Советского Сахалина» менеджер отдела идентификации талантливых футболистов профессионального футбольного клуба ЦСКА Анастасия Закоржевская. – В текущем году это уже пятый фестиваль. Планируем провести ещ¸ пять до конца года. Девиз проекта – «ЦСКА ищет друзей». С региональными федерациями футбола будем не только поддерживать тесную связь, но и делиться методологией для развития детско-юношеского футбола. Стараемся помочь регионам прикоснуться к высокому футболу и будем продолжать организовывать праздники для детей. Одним словом, отрываем подростков от пустого времяпрепровождения на улице в свободное от школы время.

СПРАВКА

Александр Рязанцев – трёхкратный чемпион России и столько же раз обладатель Кубка России. Болельщики со стажем помнят Александра как одного из авторов гола в ворота «Барселоны». 20 октября 2009 года, выступая в составе «Рубина» (Казань) в Лиге чемпионов на поле именитого клуба, Александр из-за пределов штрафной площади на второй минуте встречи отправил мяч в правый верхний угол. В том матче «Рубин» одержал победу со счётом 2:1. УЕФА включила гол Рязанцева в 60 лучших мячей в истории еврокубков.

СПРАВКА

Алан Дзагоев – заслуженный мастер спорта РФ. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России и столько же – суперкубка страны. Девять раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России. В составе сборной Алан Дзагоев участвовал в чемпионате Европы 2012 г., чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. Член Клуба Игоря Нетто. В феврале 2021 года изданием Sport Bible был включён в число 30 самых преданных футболистов мира (13 лет и 1 месяц в составе одного клуба – ЦСКА).

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