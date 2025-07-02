В Южно-Сахалинске состоялись очередные матчи первенства ЮФЛ ДВ по футболу среди молодёжных команд

«Сахалин» 2 июля на стадионе «Спартак» принимал одного из лидеров первенства «Динамо-Приморский край» (Владивосток). Первыми на поле вышли юноши U-16.

Гости в шести матчах одержали пять побед и один поединок завершили мирным исходом. Набрав 16 очков, проведя в ворота соперника 28 мячей и пропустив в свои только однажды, бело-голубые воспитанники Академии имени Льва Яшина по праву находились на верхней ступеньке промежуточного протокола турнирной таблицы.

У островитян спортивные показатели были намного скромнее. Три победы, три поражения, разница мячей 16 – 13 и, как следствие, 9 очков в активе. Пятое место в турнирной таблице. Больше всего настораживало количество пропущенных мячей. Это говорило о том, что защита «Сахалина» далеко не так надежна, как у лидера первенства.

Дебют встречи был за хозяевами поля. «Сахалин» первые три минуты довольно агрессивно давил, не давая сопернику перейти даже центр поля. Постепенно бело-голубые отодвинули игру от своих ворот, а затем все чаще стали проводить быстрые атаки, используя фланги. Однако защита островитян играла надёжно и все попытки соперника создать опасный момент у ворот «Сахалина» разрушала.

Первый тревожный звоночек у ворот хозяев поля прозвучал на исходе 10-й минуты матча. Нападающий «Динамо» Дмитрий Титов, завладев мячом на левом краю, смог убежать от наших защитников, войти в штрафную и нанести удар по воротам с линии вратарской. Только хладнокровие и отменная реакция вратаря Александра Молдавана на позволила гостям открыть счёт.

После этого момента бело-голубые заиграли с еще большей лёгкостью и полностью «поселились» на половине островитян. На 31-й минуте динамовцы вновь провели многоходовую быструю атаку по левому краю. И вновь Александру Молдавану пришлось демонстрировать вратарское мастерство, чтобы исправить очередной провал защитников.

Нет, «Сахалин» не ушел в глухую защиту, порой проводил жалящие атаки по левому и правому краям, но защита бело-голубых играла настолько надежно, что все попытки найти брешь в её рядах были безрезультатны. Только на 37-й минуте встречи Артём Аюгов смог нанести прицельный удар в створ ворот соперника. Мяч летел в нижний левый от вратаря угол, но именно там оказался страж ворот «Динамо».

Подводя итоги первого тайма, можно сказать: болельщики увидели открытую зрелищную игру в высоком темпе, не хватило только одного – взятия ворот.

Начало второй половины встречи напоминало дебют матча. «Сахалин» много атаковал, и на 45-й минуте островитяне открывают счёт. Артём Самарайский на линии штрафной площади смог обыграл двух защитников и отправил мяч в правый нижний от вратаря угол – 1:0.

«Динамо», начав с центра поля, сразу пошло вперед. Пропущенный гол только завел бело-голубых. И если в первом тайме наши защитники ошибались редко, то во втором прежняя плотность между линиями пропала, чем умело воспользовался соперник. На 51-й минуте динамовцы расчертили геометрически совершенную комбинацию, их нападающий Глеб Медведев по левому краю ворвался в штрафную, дошел с мячом до линии вратарской и пробил в дальний от вратаря угол. Александр Молдаван смог отразить удар, но первым на добивании оказался игрок соперника Иван Павлов, который отправил мяч в сетку ворот – 1:1.

«Сахалин» сразу попытался восстановить статус кво. Игра пошла на встречных курсах. Пропущенный гол добавил активности в атаке нашим юношам, но порой им не хватало быстроты, технических решений и качества в завершении многоходовок.

Соперник же по всем этим компонентам превосходил наших юношей, что приводило порой к очень болезненным провалам в защите. Так, на 57-й минуте динамовец Владимир Ушаков, завладев мячом в центре поля, смог довольно легко обыграть четверых наших игроков, ворваться в штрафную, оставшись один на один с Александром Молдаваном. И вновь голкипер «Сахалина» был на высоте. Спустя две минуты очередной провал в защите у островитян на правом краю, и Максим Редькин выводит гостей вперед – 1:2.

После пропущенного гола хозяева поля добавили активности в атаке, где по ходу сезона удалось найти оптимально сочетание исполнителей. Ярослав Мельник, Кирилл Сурнин, Иван Макосов, Олег Осипов, Артем Аюгов не раз были близки к тому, чтобы сравнять счёт в матче. Но очень надежно играла защита соперника, а там, где она давала сбой, выручал голкипер Дмитрий Валяев.

Последние минуты получились довольно нервными. Одни стремились не упустить очередную викторию, другие свести матч хотя бы к ничейному результату. В итоги приморцы смогли оставить свои ворота на замке.

Вторыми на поле вышли юноши подгруппы U-18. В шести встречах динамовцы одержали три победы, один поединок не выявил победители и два раза испытали горечь поражения. Разница мячей 16 – 12. Сахалинцы три игры выиграли и столько же проиграли. В ворота соперника провели десять мячей, в свои пропустили пять. Все это говорило о том, что на поле выйдут равные по силе соперники.

Первый тайм подтвердил эти предсказания. Большую часть времени команды вели борьбу в центре поля, полностью отсутствовали опасные моменты у ворот. На 16-й минуте бело-голубые провели быструю атаку по правому краю, и Тимофей Ефимов смог завершить ее точным ударом – 0:1. Наши парни сравняли счёт на 42-й минуте. Гол на свой счёт записал Эдуард Боку.

Начало второго тайма было просто катастрофой для хозяев поля. На 51-й минуте в их ворота был назначен пенальти, который вызвал много споров. Однако главный судья встречи не отменил своего решения, и Тимофей Чередов развёл мяч и нашего вратаря по разным углам – 1:2. Пенальти и пропущенный гол отрицательно повлияли на наших юношей, и спустя две минуты Тимофей Ефимов делает дубль – 1:3. А затем Артём Матусов доводит счёт до 1:4.

Обидные поражения на своем поле перед сахалинскими болельщиками ни в коем случае не стоит воспринимать как трагедию. Тренерский состав вместе со своими воспитанниками проанализируют ошибки и постараются сделать правильные выводы, и тогда победы обязательно придут. Что касается футбольной торсиды, ей необходимо быть с командами не только тогда, когда они выигрывают.

Игорь КАРПУК.

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