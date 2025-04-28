В Южно-Сахалинске состоялся заключительный тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «А»

В третий игровой день четырнадцатого тура первыми на площадку учебно-тренировочного центра «Восток» вышли «Амурские тигрицы» (Хабаровский край) и «Динамо» (Приморский край).

Три дня назад бело-голубые праздновали победу со счетом 3:0 (25:22, 25:22, 25:16). Мало кто из болельщиков сомневался в очередном успехе команды из Владивостока. Другого мнения были на этот счёт хабаровчанки. В первом сете «тигрицы» дали настоящий бой динамовкам и смогли в упорной борьбе завершить его в свою пользу 28:26.

Вторая партия по накалу борьбы напоминала первую и казалось, что «тигрицы» оставят её за собой. В концовке сете сказалось мастерство в атаке и игровой опыт бело-голубых. Результат 23:25 в пользу «Динамо» и 1:1 в матче.

На протяжении всей третьей партии дружина из Приморья диктовала свой рисунок игры и как результат 15:25 и 1:2.

Четвёртый сет потрепал нервы тренерам обеих команд. В дебюте партии «тигрицы» ушли в отрыв 10:6. Динамовки поняв, что так можно доиграться и до тай-брейка, включили свои игровые резервы. Довольно быстро счет стал 10:12. Бело-голубые уверенно набирали очки 12:14, 14:17, 14:20, 16:22. Матч шел к своему логическому завершению, и тут тигрицы не на шутку «разозлились», показав свой, в хорошем смысле слова, неуступчивый спортивный характер – 17:22, 21:23, 23:24. И все же последнее слово осталось за командой «Динамо» 23:25 и 1:3 в матче.

Вторыми на площадку вышли «Сахалин» и «МВА» (Москва). Первый матч в среду островитянки выиграли с счетом 3:0 (25:15, 25:22, 25:14). Наши девушки были настроены продолжить беспроигрышную серию перед своими болельщиками.

Основная задача, которая стояла перед «МВА», показать, что команда никогда не сдается. Даже когда уступает по ходу матча 0:2 или 1:2 по партиям. Главное, надо было не допускать столько ошибок, сколько было в первой встрече с «Сахалином».

Противостояние в матче началось с первых розыгрышей. Хозяйки площадки уступают 0:2, 2:4. 4:6. Затем начались волейбольные качели – 7:7, 8:8. Москвички вновь ведут в счете 8:10, 9:12, 9:14. Дружина «МВА» не только играла надежно на блоке, но результативно проводила атаки. Главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин вынужден был взять тай-аут. Минутная передышка и разговор со своими подопечными «по секрету» принес положительный результат – 14:14, 15:15, 17:17, 19:17, 21:19.

Концовка партии получилась нервной. Вначале гости сравняли счет, затем сделали серьезную заявку на победу в партии 21:23. «Сахалин» борется, на табло загораются 24:24, 25:24, 25:25. И тут «МВА» делает «королевский подарок», допустив ошибку на подаче – 26:25. Островная команда подает, отличная атака и 27:25, 1:0.

Второй сет наши девушки начали довольно агрессивно – 2:1, 4:2, 6:4, 8:6. Было видно, что московской команде необходимо добавить в нападении, что она и сделала. Результат не замедлил сказаться – 8:8, 9:11, 10:13, 11:15. У гостей начало получалось всё на площадке: атака, отлично работал блок, на подаче делали эйсы. «Сахалин» старался перехватить инициативу, но гости не позволили им этого сделать, доведя сет до логического завершения в свою пользу – 18:25, 1:1.

Третья партия пошла по сценарию сахалинок. Четыре розыгрыша и 4:0. Дальше больше – 6:1, 7:3. И вновь у островитянок возникла пробуксовка в защите и атаке – 7:5, 8:6. Игра пошла на встречных курсах – 9:7, 11:7, 12:8, 14:9, 15:11, 17:13, 19:14. Итог сета 25:19 и 2:1.

В четвёртой партии команды немного «подсели» и эмоции на площадке уже не так бушевали. Хозяева площадки старались уйти в отрыв, но гости не отпускали – 3:1, 4:2, 7:3, 7:5. И все же попытки сахалинской дружины обеспечить запас прочности увенчались успехом – 12:6, 13:7, 15:9, 17:11, 20:12. Победа в сете со счетом 25:17 и 3:1 в матче.

Заключительный день чемпионата открывали «Амурские тигрицы» и «МВА». В итоговом протоколе первенства хабаровчанки при любом исходе поединка оставались на восьмом месте. Команде из Москвы нужна была только победа, чтобы сохранить десятое место. Перед последнем туром у «МВА» было в активе 43 очка. У занимающей одиннадцатое место «Тюмени» на очко меньше. И чтобы не ждать исход поединка «Тюмень» – «Локомотив-2» (Калининградская область), дружине из столицы необходима было выигрывать у «тигриц» с любым счетом. С данной задачей москвички не справились, уступив хабаровчанкам со счетом 0:3 (20:25, 22:25, 23:25). В свою очередь команда из Тюменской области праздновала победу над железнодорожницами со счетом 3:2 и поднялась на десятое место.

Дальневосточное дерби «Динамо» – «Сахалин» венчало чемпионат. В дебюте встречи хозяйки площадки повели 0:5. Однако бело-голубые довольно быстро сократили счет до минимума 4:5. «Сахалин» не теряет нить игры и вновь уходит в отрыв 5:8, 6:9. Динамовки не запаниковали, наоборот, довольно быстро не только сравняли счёт, а вышли вперёд 11:10.

Главный тренер островитянок Олег Ляпугин берет тайм-аут. Эта минутная пауза пошла на пользу нашим соперницам, которые стали увеличивать разрыв в счете 13:10, 15:12, 19:15. Клуб из Приморья не смущала даже шумная поддержка сахалинских трибун. В концовке партии островитянки сократили счет до минимума 23:21, однако остановить победный порыв динамовок нашим девушкам не удалось. 25:21 и 1:0.

В начале второй партии бело-голубым, как и в дебюте матча, опять пришлось непросто. Сахалинки вели 0:1, 1:2, 4:5. При счете 6:5 дружина из Владивостока полностью взяла игру под свой контроль. У соперника отлично работал блок, большинство атак команда из Приморья завершала результативно, при этом поднимали порой «мертвые» мячи. Хозяйки площадки ничего экстраординарного сопернику предложить не могли. Итог 25:20 и 2:0.

Старт третьего сета получился равным 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 3:3, 4:4. При этом счёте сахалинки убегают вперёд 4:7, 6:11, 8:14. Несмотря на то, что разница в счёте порой достигала шести очков, концовка партии получилась напряжённой 17:22, 19:22, 19:23, 22:24. Разыгравшаяся в атаке островная доигровщица Олеся Иванова поставила точку – 22:25, 1:2.

После прекрасно проведенного третьего сета у «Сахалина» появился шанс доиграться до тай-брейка. Начало четвертой партии только подогрело эти надежды. Островитянки ведут в счёте 0:1, 1:2, 1:4. И вот тут наша команда, что называется, «поплыла». Соперник сравнивает счёт 5:5. Равная борьба на площадке продолжалась недолго – 5:6, 7:6, 8:7, 9:9, 11:10. Когда на табло горели цифры 12:11, сахалинская дружина, образно выражаясь, полностью «встала». Динамовки вчистую завладели инициативой в партии. Мощная подача и качественный приём способствовали быстрому набору очков и достижению уверенной победы в сете 25:14 и в матче 3:1.

Главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин подвел итоги прошедшего тура и сезона.

– Заключительный тур чемпионата, который мы проводили дома, прошёл для нас неплохо. Выполнили задачу – выиграть три игры, но поражение в заключительном матче уходящего сезона оставило неприятный осадок. В целом, я доволен сезоном. Мы значительно выросли как команда, и думаю, что добились неплохих результатов. Хотелось бы попасть в призёры, но увы, не получилось. Будем работать ещё усерднее, чтобы вписать в нашу историю больше побед в будущем.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.