В Южно-Сахалинске состязались в профессионализме теннисисты

На протяжении трех дней на открытых кортах городского парка культуры и отдыха в рамках розыгрыша Кубка мэра Южно-Сахалинска за медали боролись теннисисты в категории PRO.

Островные поклонники этого вида спорта предвкушали увидеть в эти дни всю красоту и драматизм тенниса. Но то что продемонстрировали на кортах гости из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Комсомольска на Амуре, Санкт-Петербурга превзошло все ожидания.

Участники категории PRO разыгрывали призы в четырех номинациях. Одиночные категории мужчины и женщины и парные мужчины и женщины.

На первой стадии, чтобы получить право играть в четвертьфинале турнира мужчины должны были в своей подгруппе занять не ниже второго места. Таких групп было четыре и в каждой по четыре спортсмена. Играли по круговой системе. По причине большого количества участников и, как следствие, большого количества встреч, решено было играть по два сета до четырех победных геймом.

В случаи равенства побед в сетах, назначался третий до 10 очков. В этой сложной для непосвященного болельщика турнирной сетке до финала добрались Игорь Рудь (Санкт-Петербург) и Марк Музыка (Владивосток). И если мастеру спорта по теннису, пятикратному чемпиону Санкт-Петербурга, полуфиналисту первенства России Игорю Рудю дорога к главному матчу турнира оказалась не сложной.

В групповом турнире он позволил своим соперникам выиграть всего два гейма. В четвертьфинале был сильнее Андрея Кудашкина (Хабаровск) 6:2, 6:2. В полуфинале в красивой борьбе выиграл у Семена Колбаско (Хабаровск) 6:2, 6:4.

Второму финалисту пришлось выложиться на все двести процентов, чтобы получить право играть в главном матче турнира. Марк Музыка на групповом этапе потерпел поражение от сахалинца Вадима Анчутина 3:5, 2:4. С огромным трудом смог выиграть на тай-брейке у Александра Павлючика (Хабаровск) 0:4, 4:2, 10:7. В четвертьфинале в трех сетах вырвал победу у сахалинца Александра Коцюка 6:3, 4:6, 10:7. В полуфинале смог взять реванш за поражение на групповом этапе у Вадима Анчутина 6:2, 1:6, 10:7.

В финале Рудь и Музыка продемонстрировали отличную физическую подготовку, прекрасное владение теннисной техникой. Головокружительные укороченные под сетку, длительные розыгрыши на задней линии, смэш, реверс, обратный кросс, бэкхем, все эти теннисные приемы присутствовали в их игре.

Порой мастера ракетки твори такие чудеса на корте, беря просто не берущиеся мячи, что срывали шквал аплодисментов у многочисленных болельщиков. Первый сет выиграл Рудь 6:2. В перерыве Музыка, судя по всему, провел экспресс-анализ своей игры и сменил мокрую футболку на сухую.

Что помогло Марку Музыке, смена футболки или правильный экспресс-анализ, но он нашел противоядие против отличной игры Игоря Рудя. У питербужца наоборот игра разладилась. Как результат 6:0 в пользу Музыки.

На чемпионский тай-брейк сил больше осталось у Игоря. Судя по всему, всего себя Марк отдал на групповом этапе, в четвертьфинале и полуфинале, чтобы получить право играть в главном матче турнира. Игорь Рудь праздновал викторию в чемпионском сете 10:6, в матче 2:1 и в турнире.

Что же касается прекрасной половины человечества, то здесь Алина Устюжанина (Хабаровск) и Ангелина Скиданова (Владивосток) были на голову сильнее остальных участниц турнира и по праву вышли в финал. Обе девушки показывали силовой, агрессивный теннис. В полном объем каждая из них отлично владели игрой у сетки и задней линии.

В их игре присутствовали и смэш, и реверс, и кросс, и бэкхенд, и форхэнд. Одним словом, болельщики ждали головокружительного финала, как минимум из трех сетов или двух со счетом, как минимум 5:7 в каждом. Матч за золотые медали получился красивым и своей игрой девушки не раз срывали аплодисменты болельщиков.

Но к сожалению, закончился он довольно быстро. Ангелина Скиданова в воскресный вечер была просто неудержима на корте. Как не старалась Алина Устюжанова навязать сопернице свой рисунок игры, ничего у нее не получилось. Первый сет Скиданова завершила в свою пользу со счетом 6:2, второй 6:0.

В мужском парном разряде в финале встретились Игорь Рудь (Санкт-Петербург), Семён Якушев (Южно-Сахалинск) и Андрей Шульга, Александр Павлючик (оба Хабаровск).

Чемпионский матч получился на славу. В нем присутствовали все технические теннисные приемы и даже неоднократные споры с судьей, что придавало матчу и турниру определенный, в хорошем смысле слова, теннисный спектакль, который мы часто наблюдаем по телевидению, когда смотрим соревнования мирового уровня.

Что же касается игровой составляющей, то первый сет с огромным трудом выиграла пара Якушев-Рудь 7:5. Во втором хабаровчане смогли взять реванш 6:4. В Решающем чемпионском сете дует сахалинца и питербурца смог склонить чашу весов в свою пользу 10:6 и 2:1 в матче.

В женском парном турнире на высшую ступеньку пьедестала почета, к радости сахалинских болельщиков понялись Альбина Боброва и Надежда Пузырных (обе Южно-Сахалинск).

На этом соревнования Кубок мэра не завершились. На этой недели станут известны победители и призеры у мужчин 19 лет и старше, в миксте среди юниоров, в одиночных разрядах. В пятницу, 9 сентября, состоится торжественное закрытие соревнований и награждение победителей и призеров соревнований.

И вишенка на торт. 8-9 сентября на теннисных кортах городского парка будет присутствовать бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года, победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, победитель четырех турниров Большого шлема в парном разряде, победитель Кубка Дэвиса в составе национальной сборной России, победитель 53 турниров АТР. Член Международного зала теннисной славы с 2019 года. Заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников.

Игорь Карпук. Фото автора.