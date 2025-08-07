В Южно-Сахалинске создаётся новая пешеходная зона под названием «Городская симфония»

Она соединит по нечётной стороне Коммунистического проспекта концертный зал «Симфония» Сахалинского государственного университета с областным краеведческим музеем.

Мероприятие охватывает территорию от краеведческого музея и пешеходную зону до здания Сахалинского государственного университета. Каждый четверг на площадке музея выступают артисты, ремесленники выставляют свои работы: украшения, сувениры, свечи и брендовую одежду.

Жители и гости Южно-Сахалинска участвуют в чайных церемониях, играют в игры, посещают мастер-классы. Фестиваль «Поющий музей» стал очень популярным. И губернатор Валерий Лимаренко выдвинул инициативу – обустроить территорию: установить современную городскую мебель, расширить пешеходные дорожки, обновить фонтан.

– Центр Южно-Сахалинска становится точкой притяжения для всех поколений. Мы создаём не просто удобную и красивую пешеходную зону, а живое пространство, где каждый сможет найти занятие по душе, проявить себя, пообщаться и отдохнуть. У нас появится пространство, подобное старому Арбату в Москве. Наша цель – сделать город современным, гостеприимным и тёплым. Такие проекты вдохновляют и объединяют людей, помогают раскрыть уникальный культурный потенциал областного центра, – сказал глава области.

Перемены уже сегодня происходят в музейном парке. Здесь появились точки продаж изделий ремесленников, кофейни и пункты питания. На пешеходной дорожке, ведущей к «Симфонии», обустроены световые элементы и торговые павильоны. Следующий этап – благоустройство сквера у перекрёстка Коммунистического проспекта и проспекта Мира. На территории появятся новые дорожки, подсветка деревьев, лавочки.

Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области.

По теме: