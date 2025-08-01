В Южно-Сахалинске стартовал чемпионат и первенство области по прыжкам на лыжах с трамплина на призы газеты «Советский Сахалин»

«Советскому Сахалину» всегда была близка так называемая «зеленая повестка». За свою вековую историю главное печатное издание островного региона несчетное количество раз критиковало, бичевало, выставляло на показ разнообразных загрязнителей природной среды, поднимало острые экологические проблемы, а при необходимости и обращало внимание на них природоохранных ведомств. Вместе с тем, чуть ли не с момента своего создания газета дружила и дружит со спортом, поддерживает его развитие и представляет широкой общественности все новых его героев. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 1 августа, в день, когда на Сахалине стартовал представительный и масштабный международный климатический форум, в областном центре, на уникальном и развивающемся трамплинном комплексе с говорящим названием «Высота» начались зрелищные соревнования летающих лыжников на призы «Советского Сахалина»!

Сразу нужно сказать, что с экологией на «Высоте» все в порядке, особенно с экологией духа: у всех собравшихся было отличное настроение, от спортсменов исходили бодрость, энергия, уверенность в собственных силах и победный настрой. Даже высокотехнологичное щеточное покрытие сахалинского трамплина-гиганта, увлажненное чистейшей водой, позволяющее в теплое время года продолжать соревнования и тренировки летающих лыжников, насыщенно-зеленого цвета. Экологично во всех смыслах, недаром неофициальный девиз этих соревнований: «Каждый полет – глоток свежего воздуха»!

Первый день чемпионата и первенство Сахалинской области на призы газеты «Советский Сахалин» по прыжкам с трамплина с самого момента торжественного открытия заинтриговал, вовлек в свое русло зрителей, фанатов и самих спортсменов, ведь начались старты на самом большом 72-метровом трамплине.

Здесь продемонстрировали свои возможности и юные спортсмены, и сахалинские члены олимпийской сборной России. Как и планировали организаторы, эти звездные спортсмены только что вернулись с международных соревнований в Сочи, где показали хорошие результаты на Кубке «Горный орел».

И, как говорится, – с корабля на бал. На радость публике – выступлений взрослых спортсменов и юниоров из сборной фанаты ждали, они переживали и радовались вместе с ними, эмоционально поддерживали. Выступили члены взрослого состава олимпийской сборной России, мастера спорта Александр Баженов, который в этом сезоне идет к возможному олимпийскому выступлению, Никита Лобода, Денис Гон, Артем Мясников. Они – двукратные чемпионы России зимнего и летнего сезонов в 2024 году, в 2025-м на зимнем чемпионате стали серебряными призерами в командных соревнованиях.

Блеснули и юные звездочки из юниорского состава сборной России: Полина Пак, Диана Ермоленко, Дмитрий Серегин и Никита Беленок.

В свободные от стартов минуты олимпийцы с удовольствием оставляли автографы. «Советский Сахалин» предоставил болельщика часть тиража свежего номера газеты, где на первой полосе размещены фотографии олимпийцев, и каждый обладатель такого номера мог собрать автографы прямо на газетном листе. Живая и добрая память на долгие годы. Здорово!

Впрочем, это не единственный сюрприз. Все желающие во время соревнований могли фотографировать выступления спортсменов, а затем предлагать самые лучшие и интересные кадры на суд жюри конкурса «Стоп-кадр».

Программа соревнований изначально рассчитана на два дня. В первый день состоялись торжественное открытие соревнований и старты спортсменов на трамплинах «К»-72 и «К»-10 с церемониями награждения. На второй день назначены выступления на трамплинах «К»-20 и «К»-35, также с церемониями награждения, эта часть соревнований начнется в 10 часов.

Информация «в тему»

Соревнования на призы «Советского Сахалин» по прыжкам с трамплина возродились после тридцатилетней паузы в 2023 году. По инициативе вице-президента Всероссийской федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Владимира Славского. Сегодня состязания включены в единый ежегодный календарный план. Турнир служит стартом в летнем и зимнем сезонах для спортсменов всех возрастов – по их итогам можно присваивать спортивные разряды.

Результаты первого дня соревнований

По выступлениям на трамплине «К»-72:

У юниоров и юниорок 2008 года рождения и младше:

1 место: Полина Пак и Никита Беленок;

2 место: Дарина Наймушина и Дмитрий Серегин;

3 место: Алина Пак и Максим Калиберда.

У мужчин:

1 место: Александр Баженов;

2 место: Максим Колобов;

3 место: Никита Лобода.

По выступлениям на трамплине «К»-10:

В группе спортсменов 2017 года рождения (микст):

1 место: Яна Евтюгина;

2 место: Матвей Попов;

3 место: Василиса Копыл.

2016 год рождения, девочки:

1 место: София Бардина;

2 место: Аделина Юлдашева;

3 место Валерия Магеррамова;

2016 год рождения, мальчики:

1 место: Мирон Шумейко;

2 место: Марк Кройт;

3 место: Лев Глухих.

В группе спортсменов 2015 года рождения (микст):

1 место: Михаил Симанчук;

2 место: София Кольцова;

3 место: Марк Дивнич.

«Советский Сахалин» от души поздравляет всех участников и победителей, а также благодарит руководство и коллектив спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта за отличную организацию статусных соревнований!

Ярослав САФОНОВ.

Фото и видео автора.