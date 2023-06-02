В Южно-Сахалинске стартовал открытый чемпионат и летнее первенство Сахалинской области по прыжкам на лыжах с трамплина на приз газеты «Советский Сахалин».

Так рано областные летающие лыжники ни разу не открывали спортивный сезон. Стало это возможным благодаря вводу в эксплуатацию обновленного трамплина К-20.

На торжественном открытие соревнований министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов отметил, что ввод в эксплуатацию после капитального ремонта трамплина К-20 позволит юным спортсменам совершенствовать технику прыжка круглый год и в будущем порадовать своих тренеров и родителей победами на самом высоком уровне.

Право перерезать красную ленточку и дать добро на проведение на обновленном трамплине соревнований и тренировок было предоставлено министру Артему Подшивалову, руководителю ООО «Техмонтаж» Александру Кирсанову и мастеру спорта России, победителю Всемирной Универсиады, победителю Чемпионата России 2019 года Александру Баженову.

Отличный музыкальный номер для юных участников соревнований подготовил тренер по прыжкам на лыжах с трамплина мастер спорта Сергей Савельев. Он исполнил песню на слова Александры Пахмутовой и музыку Николая Добронравова «Герои спорта».

К огромному сожалению, капризная сахалинская погода не позволила летающим лыжникам провести первенство по полной программе. Из-за сильного порывистого ветра судейская коллегия приняла решение провести по одному пробному прыжку и одному зачетному. И по последнему назвать победителей.

В возрастной группе 2009-2010 года рождениясреди мальчиков, совершив прыжок на 22,5 метра,золотую медаль выиграл Эльдар Коржан (Южно-Сахалинск). Рядом с ним на пьедестале почета стояли воспитанники Углегорской спортивной школы Ян Баженов (21 метр) и Тимофей Ходосов (20,5 метра).

Среди девочек в этой возрастной категории на высшую ступеньку пьедестала почета поднялась Диана Ермоленко. Как и Эльдар Коржан девчушка смогла покорить отметку 22,5 метра. Серебро завоевала Айсезим Желдубаева (18,5 метра) и замкнула тройку призеров Валерия Дмитриева (18 метров). Все юные летающие лыжницы из Южно-Сахалинска.

Тем, кому только-только исполнилось 11 лет, и кто пока не достиг этого возраста, также разыграли медали первенства. Филипп Смирнов (Углегорск) улетел на 21 метр и по праву поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета. Рядом с ним на подиуме стояли Максим Сазонов (Южно-Сахалинск)- 20,5 метра и товарищ по команде Тимофей Лихтар-19,5 метра.

У прекрасной половины в этой возрастной категории лучшей стала София Бехтерова-21 метр. Марина Демидова показала второй результат-20 метров, Анна Гончарова третий-18,5 метра.

В воскресенье на К-70 на старт выйдут члены сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина. У сахалинских спортсменов есть шанс потеснить на пьедестале почета серебряных призеров олимпийских игр и других международных и всероссийских первенств.

Игорь Карпук.

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