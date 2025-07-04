В Южно-Сахалинске стартовал традиционный открытый пятый Кубок ГК «Гидрострой» по теннису

В первых четырех турнирах участие принимали спортсмены от 19 лет. Как правило, это были продвинутые любители и профессиональные теннисисты. В этом году организаторы приняли решение на первой стадии организовать соревнования для юных поклонников этого вида спорта. Первые два дня на корт выходили мальчишки и девчонки в возрасте от 6 до 10 лет. Все они были разделены на подгруппы. В зависимости от спортивной подготовки юные теннисисты выступали в красной, оранжевой и зеленой группах. Для многих это были первые официальные соревнования. Поэтому было понятно волнение юных теннисистов, когда они выходили на корт, где главными их болельщиками на трибуне были родители, бабушки, дедушки, братики и сестренки. Приобретя первый соревновательный опыт, а отдельные и первые спортивные медали, кубки, мальчишки и девчонки еще больше влюбились в этот вид спорта. Как результат, нет сомнений, что все они продолжат совершенствовать свое спортивное мастерство. Поэтому главная цель организаторами Кубка достигнута.

В понедельник на кортах спортивного комплексе «Санта» вступили в борьбу за медали мальчишки и девчонки до 17 лет. Первая подгруппа до 13 лет, вторая до 17 лет. Награды разыгрывались в одиночном разряде у мальчиков и девочек, а также в миксе. Всего в турнире приняло участие более пятидесяти спортсменов из Южно-Сахалинска, Находки, Уссурийска, Хабаровска, Ижевска, Барнаула, Екатеринбурга, Ярославля, Сочи и Москвы.

В финал в возрастной категории у мальчиков до 17 лет вышли представитель Ижевска Прохор Закурдаев и Леонид Сараев (Санкт-Петербург). В прошлом году Прохор участвовал в Кубке ГК «Гидрострой». Мальчик показал не по годам зрелый, агрессивный теннис и выиграл турнир. Сегодня в свои 12 лет в квалификации лучших российского теннисного тура (РТТ) до 13 лет, Прохор Закурдаев находится на второй строчке. Его соперник, ровесник Леонид Сараев в квалификации РТТ стоит на ступеньку ниже.

Первый сет прошел в равной борьбе. Каждый гейм был, образно выражаясь, на тоненько. Поэтому счет 6:1 в пользу Леонида не отражает того накала борьбы, который был на корте.

Во втором сете Прохор повел 3:0. Однако Леонид Сараев сокращает счет до минимума – 3:2. Закурдаев уходит в отрыв – 4:2. Дальше в игре Прохора происходит спад, чем умело воспользовался его соперник. При счете 5:4 в пользу Сараева судьба финала для Закурдаева повисла над пропастью. И тут Прохор словно переключил внутри себя какой-то тумблер, перестал делать глупые ошибки, которых до этого было в избытке. Ценой невероятных усилий он смог сравнять счет – 5:5, а затем, проигрывая 5:6, перевести сет на тай-брейк. Победа в этом сете оставляла надежду Прохору Закурдаеву в решающей партии выгрысть викторию в финале и второй год подряд выиграть Кубок ГК «Гидрострой». Однако и Леонид Сараев был не против в этот день пополнить свою спортивную коллекцию наград золотой медалью.

Тай-брейк получился потрясающе драматичным. Закурдаев ведет 1:0, 2:1, 3:2, 4:2. Сараев не только сравнивает счет, но и останавливается в шаге от победы в матче – 6:4. Прохор Закурдаев не сдается и сохраняет интригу в финале – 5:6. И все же последнее слово было за спортсменом из Санкт-Петербурга. Леонид Сараев смог справиться с волнением и в красивом розыгрыше форхендом поставить победную точку на тай-брейке – 7:5, 7:6 в сете и 2:0 в матче.

Более драматичным получился финал у юношей в подгруппе до 13 лет. В главном матче за право подняться на высшую ступеньку пьедестала почета скрестили ракетки Валентин Медведев (Хабаровск) и Максим Зазуля (Южно-Сахалинск). Валентин занимает 15 место в рейтинге РТТ до 13 лет. Островной спортсмен – 148-е. Кроме того, хабаровчанину полных 12 лет, сахалинец на два года младше. В подростковом спорте это огромная фора в пользу того, кто старше.

Первые четыре розыгрыша, и на табло горят 2:2. Островитянин довольно серьезно трепал нервы фавориту финала. У Валентина Медведева не всегда проходила первая подача. Но при этом по корту он гонял Максима Зазулю прилично. Постепенно инициатива в матче перешло к нашему земляку. Завершив два розыгрыша в свою пользу, Максим повел 4:2. Соперник попытался навязать свой рисунок игры, но смог выиграть только один гейм. Первый сет за Зазулей – 6:3.

Вторая партия началась с того, что соперники проиграли свои подачи. А дальше пошли красивые теннисные качели. Юноши демонстрировали просто потрясающий теннис для своих лет. В их арсенале при розыгрышах были бэдхенды, кроссы, обратные кроссы, реверсы, укороченные удары. Допускали они вынужденные и невынужденные ошибки. И все же более опытный соперник из Хабаровска показывал во втором сете, будем откровенны, зрелый, силовой теннис и по праву выиграл его со счетом 6:2, 1:1.

Судьба матча должна была решиться в решающей третьей партии. Когда Максим Зазуля пятый розыгрыш в сете завершил в свою пользу и повел 3:2, затеплилась надежда, что наш юноша преподнесет сенсацию. Однако опыт и лучшая физическая подготовка сделали свое дело. Валентин Медведев перешел в игре на режим 4G и завершил сет в свою пользу – 6:3 и матч 2:1.

С 9 по 13 июля в борьбу за Кубок вступает «тяжелая артиллерия» -продвинутые любители и профессионалы от 19 лет. Матчи будут проходить на кортах городского парка и гостиничного комплекса «Санта». В случае непогоды поединки состоятся в спортивном комплексе «Гидрострой»

Игорь КАРПУК.

Фото автора.