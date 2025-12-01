В Южно-Сахалинске стартовал Всероссийский турнир по теннису на призы ГК «Гидрострой»

Участие в соревнованиях принимают более шестидесяти юных спортсменов в возрасте до 17 лет из Рязани, Москвы, Хабаровска, Волжского, Ростова-на Дону, Екатеринбурга, Серпухова, Калуги, Читы, Красноярска, Дальнереченска, Заречного, Мытищ, Уфы, Санкт-Петербурга, Кирова, Южно-Сахалинска.

Турнир проводится по олимпийской системе. Медали разыгрываются в одиночном разряде, а также в парах юноши и девушки. Финальные поединки пройдут в пятницу и субботу в спорткомплексе «Гидрострой».

Первыми на корт вышли девушки. Особое внимание в этот день было привлечено к сеяным игрокам и тем, кто выступал за островной регион. Им предстояло преодолеть 1/16 финала. Татьяна Голованова из Рязани, посеянная на турнире под первым номером, без особых проблем завершила матч в свою пользу 2:0 (6:2, 6:0) в поединке с Ниной Верстаковой из Москвы.

Второй номер соревнований Милана Колесова (Москва) не оставила ни малейшего шанса сахалинке Марии Чернышковой на выход в 1/8 турнира 2:0 (6:1, 6:2).

Довольно интересным и напряженным получился поединок, в котором встретились третий номер турнира Полина Шляпникова (Санкт-Петербург) и Диана Третьякова (Хабаровск). В первом сете соперницы ошеломили друг друга острыми атаками. Все геймы были очень напряженными и заканчивались, образно выражаясь, на тоненького. И все же Диана Третьякова играла чуть-чуть лучше и заслуженно победила — 7:5.

В перерыве между сетами Полина Шляпникова смогла перезагрузиться и сравнять счет в матче, завершив партию в свою пользу — 6:3. В третьем решающим сете Диана получила небольшую травму и попросила медицинский тайм-аут. Именно это обстоятельство повлияло на дальнейший ход поединка. Без особых проблем Полина завершила сет и матч в свою пользу — 6:1 и 2:1.

Сеяная под четвертым номером Ксения Водолаженко (Мытищи) без особого труда прошла в 1/8 турнира, склонив чашу весов в свою пользу, встречаясь с соперницей из Москвы Дарьей Никитюк — 2:0 (6:2, 6:2).

Неоднократный победитель и призер Кубка мэра Южно-Сахалинска Карина Ким из Хабаровска оформила две баранки в матче с Софьей Бугровой из Заречья.

Такого же результата добилась сеяная под шестым номером Алина Шилова (Москва), которая также завершила оба сета со счетом 6:0 против Эвелины Руммо (Южно-Сахалинск).

Хабаровчанка Мария Сырмолотова не раз пополняла свою коллекцию спортивных наград медалями различного достоинства, участвуя в турнирах в Южно-Сахалинске. Вот и на эти соревнования девушка приехала, поставив перед собой самые высокую цель. Стартовый поединок с Полиной Ряпосовой (Заречный) получился очень сложным. Первый сет с огромным трудом Мария смогла выиграть 7:5. Во второй партии Полина показала силовой теннис и была в шаге от того, чтобы сравнять счет в матче. Ведя в сете 5:3, она стала допускать много невынужденных ошибок и, как следствие, проиграла четыре гейма подряд. Итог 5:7 и 0:2.

Последняя сеяная Светлана Ефремова не без труда смогла оформить путевку в 1/8 турнира. В матче с Юноной Яновской (обе спортсменки из Москвы) подруги-соперницы первые два сета завершили с одинаковым счетом 6:3. Первый остался за Ефремовой, второй за Яновской. В третьем решающем сильнее была Светлана Ефремова — 6:2 и 2:1.

Что касается выступления островных девушек, то результат у нас довольно скромный. Из семи участниц 1/16 финала путевку в 1/8 смогла выиграть только Василиса Кочкадаева, переиграв в трех сетах теннисистку из Рязани Викторию Кузякину — 6:1, 4:6, 6:1.

Следующими на корт вышли пары юноши. Нашу область в этом виде соревнований представлял Лев Селехов. Дуэт ему составил Александр Потюшко из Дальнереченска. Из тринадцати сыгранных геймов в матче против пары Всеволод Андрейченко (Калуга) и Марк Показаньев (Екатеринбург) Лев и Александр смогли выиграть только один.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.