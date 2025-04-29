В Южно-Сахалинске стартовал второй этап Кубка России по плаванию

В центре водных видов спорта «Волна» на старт вышло около 300 спортсменов из 25 регионов страны, в том числе из Донецкой народной республики.

Среди участников звёзды мирового плавания: чемпион мира и рекордсмен России Андрей Жилкин, чемпионка и рекордсменка мира Арина Суркова, чемпион мира, обладатель второго результата сезона в мире на 50 и 100 метров на спине Павел Самусенко, бронзовый призёр Универсиады 2019 года, участник летних Олимпийских игр 2021 года Максим Ступин.

В первый день заплывов два сахалинских спортсмена поднялись на пьедестал почёта.

На дистанции 50 метров вольным стилем Владислав Яснев остановился в шаге от пьедестала почета. На такой же дистанции в заплыве на спине Владислав показал третий результат дня – 26.38 секунды.

Порадовал отличным выступлением Александр Ширяев. Преодолев дистанцию 200 метров на спине за 2 минуты 01,70 секунды, он поднялся на высшую ступеньку пьедестала почёта.

Завтра соревнования второго этапа Кубка России по плаванию в водном центре «Волна» продолжатся. Начало в 9.45. Вход для болельщиков свободный.

Игорь Карпук.

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