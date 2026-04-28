В Южно-Сахалинске стартовала акция «Георгиевская лента»

На площади перед Чехов-центром около 30 активистов Центра молодёжных инициатив, движения «Волонтёры Победы» и юнармейцы вручили жителям и гостям города 500 символов Победы.

Волонтеры также рассказывали о значении этого символа, а также о правилах его ношения.

— Это не просто акция — это возможность напомнить всем о событиях тех героических лет, выразить нашу глубокую благодарность ветеранам и всем, кто ценой своей жизни сражался за Победу, — отметил директор Центра молодёжных инициатив Олег Гортованов.

Здесь же была организована тематическая выставка оружия времён Великой Отечественной войны. Все желающие имели возможность попробовать свои силы в сборке и разборке представленных образцов вооружения под руководством опытных инструкторов.

Акция «Георгиевская лента» продолжится и в последующие дни. 7 и 9 мая волонтеры будут работать на площади перед Чехов-центром, в парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Всего планируется раздать около 2000 георгиевских лент.

