В Южно-Сахалинске стартовала международная конференция «Экологическая политика и устойчивое развитие»

В большом зале Дома регионального правительства сегодня было многолюдно и «многофлажно»: на почетном месте красовались, помимо российского триколора, флаги еще 12-ти государств, участников конференции. В преддверии торжественного открытия с участием в режиме онлайн заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, открылась предварительная сессия, посвященная стратегическому развитию Сахалинской области и региональной программе климатического эксперимента.

В качестве главных спикеров выступили глава региона Валерий Лимаренко и прибывшие из Москвы Андрей Климов, член Совета Федерации, председатель подкомитета по взаимодействию со странами БРИКС и руководитель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, Владимир Плигин,председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству.

Валерий Лимаренко поприветствовал собравшихся, пригласил всех к живому обсуждению различных экологических аспектов и устойчивого развития региона. Сахалинской области в этом плане есть о чем рассказать и что продемонстрировать.

К слову, 1 сентября в регионе стартовал масштабный эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов, который продлится до конца 2028 года.

Весьма содержательную презентацию в ходе выступления продемонстрировала и прокомментировала министр экологии и устойчивого развития региона Милена Милич. Министр курирует как раз эти направления — эксперимент по углеродному регулированию, межведомственную работу по целям устойчивого развития, плюс вопросы, связанные с экологией и климатом.

В программе конференции, рассчитанной на три дня, двусторонние встречи Андрея Климова с руководителями иностранных делегаций, пленарная межпартийная сессия, пленарное заседание, посвященное теме общественно-политической поддержки обеспечения экологической безопасности и зеленой энергетики, а также итоговое пленарное заседание с принятием важного резюмирующего документа «Сахалинская Декларация». Подробнее обо всем читайте в ближайшем номере «Советского Сахалина».

Владимир СЛАВИН.

Фото автора.