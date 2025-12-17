В Южно-Сахалинске стартовали игры шестого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги А

Отлично начала команда «Сахалин». Островитянки со счетом 3:0 выиграли у «Динамо-Метар-2» (Челябинск).

Первыми на площадку учебно-тренировочного центра «Восток» вышли «Амурские тигрицы» (Хабаровский край) и «Динамо-Уфимочка БашГАУ» (Уфа).

Фаворитами считалась дальневосточная дружина. «Тигрицы» занимали пятую строчку в турнирной таблицы, их соперницы расположились на девятом месте.

Первый сет хабаровчанки выиграли довольно убедительно 25:15. Во второй партии команда из Уфы навязала соперницам свой рисунок игры и в упорной борьбе завершила три сета в свою пользу — 25:19, 25:22, 25:20 и матч 3:1.

Вторыми на площадку вышли «Сахалин» и «Динамо-Метар-2». В дебюте встречи островитянки обрушили град атак на соперника. У хозяек площадки получалось все: отличная игра на блоке, большинство атак достигали цели, поднимали все мячи, сделали за партию шесть эйсов, четыре из которых пришлись на долю Светланы Ерлыковой. Счет партии 25:6 говорит о подавляющим преимуществе «Сахалина». Во втором сете наши девушки продолжали доминировать на площадке 25:16.

В третьей партии игра пошла на равных и только в концовке островитянки смогли сломить сопротивление «Динамо», и Ксения Велисевич эйсом поставила победную точку в партии — 25:21 и в матче 3:0.

Сегодня «Сахалин» встретится с «Динамо-Уфимочка БашГАУ». Начало встречи в 19.00.

Подробный репортаж о первых двух днях шестого тура читайте на нашем сайте в пятницу.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.