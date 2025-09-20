В Южно-Сахалинске стартовали третьи международные соревнования по плаванию «СахМастерс»

В центре водных видов спорта «Волна» с 19 по 21 сентября соревнуются 146 участников в составе 26 клубов из России и Республики Беларусь. Пловцы в возрасте от 25 до 95 лет померятся силами на дистанциях от 50 до 800 метров. Их будут ожидать дисциплины «брасс», «баттерфляй» «на спине», «вольный стиль», «комплексное» и «комбинированное» плавание, а также эстафета.

Необходимо отметить, что столица островного региона в третий раз принимает спортсменов категории «Мастерс» со всех уголков России.

Цель плавания «Мастерс» как движения заключается в популяризации здорового образа жизни, сохранении спортивного долголетия и поддержании хорошей физической формы во взрослом возрасте. Это движение охватывает сотни тысяч спортсменов по всему миру, в том числе, популярно в России.

В чемпионатах по плаванию «Мастерс» могут принимать участие люди в возрасте от 25 лет, причем, возраст определяется на 31 декабря текущего года. Например, если 25 лет исполнится в декабре, человек может заявляться на турниры уже с января, хоть в данный момент ему ещё 24 года.

Изначально движение «Мастерс» было задумано как система турниров для бывших спортсменов, которые давно закончили свои выступления, соскучились по спортивной атмосфере и решили возобновить тренировки и свое участие в соревнованиях. Но со временем к движению присоединились люди, у которых нет спортивного опыта, но которые начали ходить в бассейн и почувствовали, что им интересен этот вид спорта.

Кроме того, Международная федерация плавания (FINA) отменила запрет профессиональных спортсменов на участие в этих соревнованиях, поэтому теперь разрешается совмещать турниры в классическом плавании и плавании в категории «Мастерс». В целом для движения «Мастерс» характерно отношение к соревнованиям больше как к празднику, возможности проверить себя и свои силы, посоревноваться с друзьями, снова почувствовать себя в центре спортивных событий.

В плавании «Мастерс» нет сборных городов, областей и национальных команд, поэтому отбираться на какие-либо соревнования не нужно. Действует клубная система: в России образованы более 80 клубов (их список с контактными данными для связи размещен на сайте Федерации плавания «Мастерс» России), можно выбрать любой, без привязки к территории, где проживает спортсмен и где зарегистрирован клуб, и вступить в него.

Для участия в соревнованиях необходимо заявиться через свой клуб, но на местных чемпионатах зачастую допускаются участники лично, то есть без вступления в какой-либо клуб. Из требований для участия в соревнованиях, как правило, бывает только справка-допуск от врача.

На торжественном открытии соревнований участников приветствовали заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук и заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион Европы и многократный призер Олимпийских игр, чемпион и пятикратный серебряный призер Универсиады Виктор Мазанов.

На водных дорожках в первый день соревнований было очень «жарко». Несмотря на то, что основная цель этого праздника спорта – участие, большинство спортсменов выкладывались на полную. Цель была одна – вернуться домой с очередной медалью.

Награждали призеров и победителей Виктор Мазанов и президент Федерации плавания «Мастерс» Александр Данилов.

Среди участников соревнований была и представительница Хабаровска Александра Степанюк. Несмотря на свои 88 лет, мастер спорта СССР по велоспорту на треке продолжает вести активный образ жизни.

– Я закончила Киевский институт физкультуры, – рассказывала Александра Степанюк. – В студенческие годы серьезно занималась велоспортом. В межсезонье, когда не было соревнований, мы занимались другими видами спорта и среди них было плавание. Любовь к воде сохраняю всю свою долгую жизнь. Медали и кубки для меня сегодня не главное. Основная цель посещения два-три раза в неделю бассейна и участия в соревнованиях – вести здоровый образ жизни и встречаться как можно чаще с теми, кто любит спорт. В браке 61 год. Имею двух дочерей, двух внуков, четырех внучек и пять правнучек. Очень хочу дождаться правнука.

Не менее интересная спортивная судьба у гостя из Краснодара 1948 года рождения Льва Блатта. По молодости Лев занимался подводным плаванием. Завершив спортивную карьеру, занялся тренерской работой. В свою секцию он набирал мальчишек, которые были по разным причинам отчислены из спортивной школы по плаванию. И делал это не случайно. Отстраненные от спорта отдельные из пацанов пристрастились к куреву, а кто-то и к спиртному.

Лев Братт не мог спокойно смотреть на то, как медленно скатываются в «болото» парни. Договорился с директором бассейна, что ему три раза в неделю буду давать время заниматься с мальчишками. И этого показалось Льву мало. Зимой с пацанами ходили на лыжах в походы. Летом с рюкзаками по родному краю. Устраивали чаепития у себя дома. И его воспитанники, не показывавшие результатов в плавании, стали подниматься на подиум на соревнованиях в подводном плавании. В 37 лет жизнь Льва Блатта резко поменялась.

В силу обстоятельств за 20 лет он ни разу не посетил бассейн. Казалось, с плаванием покончено навсегда, но в 57 лет вновь посетил плавательный центр, где его на второй тренировке попросили выступить за клуб на соревнованиях. Результат превзошел все ожидания. Лев не только выиграл у всех соперников своего возраста, но и показал отличное время на дистанции.

На сегодняшний день Лев Блатт три раза участвовал в чемпионатах мира среди ветеранов, неоднократно стартовал в чемпионатах и Кубке России. Сколько в его коллекции спортивных наград с этих соревнований Лев не знает.

Никогда не считал свои медали. Их так много, что жалко ему свое свободное время на эту математику тратить.

В свои 77 лет его физической форме могут позавидовать многие молодые мужчины. А это дорого стоит и даже медалей самой высокой пробы. Не говоря об их количестве.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

СПРАВКА

Президент Федерации плавания «Мастерс» Данилов Александр Николаевич – мастер спорта СССР, неоднократный призер чемпионатов России (1976-1980 гг.) по морскому многоборью. Победитель первенства Россовета «Динамо» (1984 г.) по офицерскому многоборью. Неоднократный призер и чемпион Россовета «Динамо» (1981-1991 гг.) по различным видам спорта.