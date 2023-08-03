В Южно-Сахалинске стартовало голосование проекта «1000 дворов»

Перечень территорий, которые благо­устроят в 2024 году, создается на основе опроса жителей, который продлится до 31 августа. Выдвинуть свой двор для будущих изменений можно на единой цифровой платформе обратной связи — ПОС Госуслуги.

Горожанам предстоит ответить на вопросы, касающиеся их дворовых территорий. Обязательна авторизация на портале Госуслуги. Итоги проекта «1000 дворов» в Южно-Сахалинске подведут в сентябре.

Проект «1000 дворов» реализуется в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2025 годы» и финансируется из федерального бюджета.

В этом году в Южно-Сахалинске будут благоустроены семь объектов. Проекты реализуются как в центральной части города, так и в планировочных районах Новоалександровск, Дальнее.