В Южно-Сахалинске  стартовало первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок 15 — 19 лет

В первый день соревнований сахалинские летающие лыжники завоевали золотую, серебряную и две бронзовые медали.

Соревнования проводятся на современном трамплинном комплексе «Высота» спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта, на трамплине К-72, крупнейшем и самом современном трамплине Дальнего Востока.

В истории современной России это первый случай, когда в островной столице проводятся турниры столь высокого уровня в данном виде спорта.

В первенстве принимают участие 24 летающих лыжника из Нижегородской, Свердловской и Сахалинской областей, Санкт-Петербурга.

На торжественном открытии президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский отметил:

— Сахалин сегодня стал центром притяжения для российского трамплинного спорта. Проведение первенства России на островной земле — это не только признание высокого уровня инфраструктуры, но и стимул для развития новых поколений спортсменов. Ребята показывают не только отличные результаты, главное — стремление и дух настоящей команды. Мы уверены, что юные участники данных стартов в ближайшие годы станут основой сборной России.

Открывали соревнования юниорки. Первые пять участниц не смогли преодолеть отметку в семьдесят метров. Сделала это кандидат в мастера спорта островитянка Полина Пак, совершив прыжок на 74 метра. Судейская коллегия оценила полет в 117,1 балла.

Представительница Нижегородской области Вероника Павлова совершила в первой попытке прыжок на 67,5 м (98,5 балла). Ее подруга по команде Анастасия Фролова показала третий результат 66 м (93,9 балла). Сахалинка Диана Ермоленко по дальности полета опередила Анастасию на один метр, но уступила ей 0,6 балла. Тем самым сохранив за собой отличные шансы побороться за медаль.

Во второй попытке Полина Пак приземляется на отметке 74, 5 м и, набрав в сумме 238,1 балла, по праву поднимается на высшую ступеньку пьедестала почета. Анастасия Фролова пролетает 70,5 м и с суммой очков 195,9 занимает вторую строчку в итоговом протоколе соревнований. Диана Ермоленко и во второй попытке совершает прыжок на 67 м, набирает 194,8 очка и замыкает тройку призеров.

У юношей борьба за место на подиуме получилась не менее интересной. Представитель Свердловской области, воспитанник спортшколы «Аист» (Нижний Тагил) мастер спорта России Игнатий Мухин днем ранее на официальной тренировке показал отличные прыжки по дальности и техническому исполнению.

В день первенства в первой попытке тагильчанин улетел значительно дальше своих соперником — на 80 м. Необходимо заметить, Игнатий стартовал с 12-й лавки, тогда как все соперники стартовали с 13-й (данный факт влияет на скорость разгона и дальность прыжка). Дальность прыжка, плюс компенсация за лавку вывела Игнатия со 129 очками в главного претендента на победу.

В финальном раунде Игнатий Мухин вновь пошел на эксперимент и спустил лавку с 12-й на 11-ю. Все его главные соперники прыгали с 12-й лавки. И вновь самый дальний прыжок среди всех участников соревнований — 79 м. Итоговая сумма очков — 254,0.

Сахалинец мастер спорта Дмитрий Серёгин, набрав 231,3 очка (прыжки на 76 и 72,5 м), завоевал серебряную медаль. Рядом с ним на пьедестале стоял товарищ по команде Никита Беленок, который совершил в этот день прыжки на 75,5 и 69,5 м (сумма очков 229,8).

Сегодня участники первенства разыграют награды в командных соревнованиях. Анализируя результаты первого дня, можно предположить, что островные летающие лыжники могут повести борьбу за медали самой высокой пробы.

Начало соревнований в 16 часов.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.