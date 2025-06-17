В Южно-Сахалинске стартовало первенство России по тяжёлой атлетики среди юниоров в возрастной категории U-15-23

Соревнования сталь высокого уровня в этом виде спорта впервые проводятся не только на Сахалине, но и на Дальнем Востоке. На помост СК «Кристалл» выйдут около 300 спортсменов из 53 регионов России. За медали первенства поведут борьбу и представители Сахалинской области. Среди почетных гостей олимпийские чемпионы, легенды советской тяжёлой атлетики Юрий Захаревич и Павел Кузнецов.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда России, которая примет участие в чемпионате Европы, который пройдет с 23 по 30 июля в Мадриде (Испания). Изначально соревнования планировали провести в Польше, но Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) решила перенести их из-за возможных проблем с выдачей виз участникам с белорусскими и российскими паспортами.

В утренней программе первенства 17 июня борьбу за медали вели юниорки в категории 45 и 49 кг, а также юниоры 55 кг.

Вечером состоялось торжественное открытие соревнований. Участников первенства поздравили заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ищук и олимпийский чемпион, трехкратный победитель чемпионатов мира и пятикратный чемпион Европы Юрий Захаревич.

Основное внимание сахалинских болельщиков в этот вечер было приковано к выступлению девушек в весовой категории до 55 кг. Причина одна. На помост должны были выйти островные спортсменки Полина Павлович и Вероника Мазалова. Обе мастера спорта, победительницы и призеры чемпионатов России. В этом году Полина на чемпионате мира в Перу стала бронзовым призером. Воспитанница холмской школы тяжелой атлетике 37 раз обновляла рекорды Европы и России.

В рывке Полина Павлович поднимает штангу весом 82 кг. Однако это был только третий результат среди участниц первенства. Лидером соревнований стала представительница Санкт-Петербурга Алёна Лабурцева, зафиксировавшая вес на 1 кг больше. Дарья Кицер (Краснодарский край) занимала вторую строчку промежуточного протокола соревнований. Ее результат, как и у Полины 82 кг, но с этим весом Дарья справилась во второй попытке. Наша спортсменка подняла штангу с таким же весом в третьем подходе. Вторая островитянка Вероника Мазалова занимала четвертое место, зафиксировав вес 81 кг. Все это говорило о том, что во втором виде программы соревнований – толчке, разгорится нешуточная борьба за звание абсолютной чемпионки страны.

В первом подходе Вероника Мазалова поднимает штангу весом 94 кг. Дарья Кицер и Полина Павлович заказали вес 99 кг и обе успешно с ним справились. Алёна Лабурцева зафиксировав в первом подходе штангу весом 90 кг и выпала из борьбы за подиум. Во второй попытке Мазалова заказала вес 97 кг, Кицер – 102 кг, Павлович – 103 кг. Все девушки успешно зафиксировали штангу. Кто станет чемпионкой России – Полина Павлович, Вероника Мазалова или Дарья Кицер?

Ответ на этот вопрос должен был дать третий выход на помост. Вероника Мазалова подняла штангу весом 100 кг и, набрав в сумме соревнований 181 кг, обеспечила себе бронзовую медаль. Дарья Кицер заказала 103 кг, но не смогла укротить этот вес. Как результат, «серебро» в этом первенстве. Полина Павлович в качестве победительницы соревнований приняла решение попытаться установить новый рекорд сраны. Однако штанга весом 108 кг в этот вечер не покорилась сахалинке.

Завершатся соревнования 22 июня. В этот день, с 16.30, сахалинец Глеб Отпушенников в весовой категории 109+ кг будет вести борьбу за награды с сильнейшими юниорами России. 19 июня еще один островитянин Сергей Девяшин, в 17.00, в категории 67 кг, выйдет на помост.

Игорь КАРПУК.

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