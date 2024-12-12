В Южно-Сахалинске торжественно открыли сквер Защитников Отечества

В Южно-Сахалинске открыли сквер памяти военнослужащих, которые мужественно защищали Родину во все времена и продолжают отстаивать интересы нашей страны в ходе специальной военной операции.

Новое общественное пространство, за которое проголосовали горожане, появилось на северо-западном пересечении улиц Горького и Пограничной, рядом с жилыми комплексами «Авангард» и «Европейский квартал». Сквер разработан в единой концепции с уже имеющейся застройкой. Здесь выполнено устройство покрытий, освещения, обустроены пешеходные связи, установлена композиция «Воины четырёх эпох», высажены деревья и кустарники. Здесь же есть спортивные площадки для активного отдыха, беседки и декоративные клумбы из камней для спокойного времяпрепровождения. Кроме того, проработан ландшафтный дизайн.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, на торжественном мероприятии открытия выступил губернатор Валерий Лимаренко.

– Мы – великая Россия, и наши воины столетиями защищали её интересы, – отметил глава региона. – Именно поэтому наша страна – это шестая часть мира. Самая богатая, самая большая, и здесь живёт свободный народ. Мы – великая держава и ведём независимую политику, и другие страны, которые стремятся к этому, объединяются вокруг нас. Сегодня мы вновь отстаиваем интересы России, нашу независимость, традиции, ценности. Всё то, что создавали наши деды и прадеды. Среди этих героев на Донбассе – сахалинцы и курильчане. Они мужественно сражаются с врагом. А все мы поддерживаем ребят. Вносим свой вклад в дело победы. Мы всегда будем помнить о подвигах бойцов, на их примерах воспитывать молодёжь.

– В новом сквере будут проходить различные патриотические мероприятия, памятные даты. Сквер уже полюбился нашим горожанам, – отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Виктор МАЛЫШЕВ.