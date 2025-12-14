В Южно-Сахалинске торжественно открыт легкоатлетический манеж

В Южно-Сахалинске прошла официальная церемония открытия крупнейшего на Дальнем Востоке легкоатлетического манежа. В мероприятии приняли участие председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Новейший спорткомплекс укомплектован необходимым оборудованием как для тренировок, так и для проведения соревнований самого высокого уровня. Проектирование и строительство манежа велось в соответствии со стандартами, установленными Всероссийской федерацией легкой атлетики.

– Появление манежа в Южно-Сахалинске – важный шаг в реализации нашей стратегии по созданию современной легкоатлетической инфраструктуры в регионах, – отметил Петр Фрадков. — Этот объект должен стать центром притяжения для спортсменов-любителей, площадкой для подготовки спортивного резерва и местом проведения крупнейших соревнований по легкой атлетике. Мы рассчитываем, что манеж станет одной из опорных точек для развития нашего вида спорта на Дальнем Востоке.

Открытие комплекса на пересечении улиц Больничной и Горького стало долгожданным событием для сахалинских легкоатлетов. Раньше им приходилось в холодное время года и в непогоду тренироваться в маленьком помещении под трибуной на стадионе «Спартак». Теперь в их распоряжении шесть круговых беговых дорожек длиной 200 метров каждая, восемь прямых дорожек длиной 60 метров и две – по 100 метров. Предусмотрены зоны для толкания ядра, метания копья, а также для прыжков в длину и высоту.

В свободное от тренировок профессиональных легкоатлетов время комплекс будет доступен для любителей бега. Кроме того, здесь будут проводить уроки физкультуры для школьников Южно-Сахалинска и близлежащих районов.

В спортшколе олимпийского резерва летних видов спорта сегодня проходят подготовку более 720 сахалинцев. Имидж школы укрепляют настоящие звезды – трое мастеров спорта международного класса и трое мастеров спорта России. За последние годы число ребят, выбирающих королеву спорта – легкую атлетику, – выросло на 20 процентов. А с открытием манежа появится еще больше возможностей, чтобы растить настоящих чемпионов, отметила пресс-служба минспорта региона.

На церемонии открытия манежа для зрителей выступили студенты Сахалинского колледжа искусств, артисты музыкальной академии эстрады, лучшие вокальные и танцевальные коллективы области.

Универсальность объекта позволяет использовать его не только для спортивных, но и культурно-массовых мероприятий. Основная арена может трансформироваться в просторный зал на несколько тысяч зрителей с временной сценой. А в дни соревнований трибуны смогут принять до 400 болельщиков.

К новогодним праздникам на площадке перед легкоатлетическим манежем планируют залить открытый каток и установить праздничную ель. А летом здесь собираются оборудовать спортивную площадку с тренажерами и зонами для баскетбола и волейбола. Для детей предусмотрят развлекательные площадки, а для подростков – велосипедные и самокатные дорожки. Также в планах – благоустройство зеленого сквера с удобными скамейками для отдыха.

До конца этого года в легкоатлетическом манеже пройдут еще одни всероссийские соревнования. А на 2026-й запланированы 22 мероприятия с участием спортсменов из разных регионов страны.

Валерий Лимаренко и Петр Фрадков подписали также соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта в Сахалинской области. Региональное правительство и Всероссийская федерация легкой атлетики договорились о развитии детско-юношеского спорта и спортивной инфраструктуры на островах, а также о проведении межрегиональных и всероссийских соревнований в регионе.

СПРАВКА

Активный образ жизни сегодня ведут 67 процентов сахалинцев и курильчан. Это один из лучших результатов в стране. Семь лет назад этот показатель составлял всего 47 процентов.