В Южно-Сахалинске у легкоатлетического манежа открыли новую праздничную зону активного отдыха для всей семьи

В центре площади установили праздничную ель, украшенную бантами красного и золотого цветов, — в честь символа 2026 года Огненной Лошади. Здесь же залили бесплатный каток с возможностью аренды коньков. Установили ледовые фигуры в виде сказочных зверей и фотозону для памятных снимков. Работы выполнили опытные мастера из Хабаровска. Отдельно предусмотрена гастрономическая зона с фудтраками — можно подкрепиться блюдами навынос и согреться горячими напитками.

В церемонии открытия нового общественного пространства принял участие губернатор Валерий Лимаренко.

Первые посетители катка отмечают, в этой части города не хватало площадки для зимних развлечений. Теперь жителям «Аралии» и близлежащих районов есть, где провести время вместе со всей семьей и с друзьями.

Новогодние убранства появились и возле нового студгородка кампуса мирового уровня СахалинТех на проспекте Победы, сообщила пресс-служба правительства региона. Здесь на передней площадке установили новогоднюю иллюминацию — яркие гирлянды и огромные подарки с бантами. Украсили композицию и пушистые елки, припорошенные снегом.

Еще одна визитная карточка Южно-Сахалинска — городской парк. Жители и гости областного центра могут погрузиться в настоящую новогоднюю сказку. 31 декабря катка на стадионе «Космос» откроется каток. Здесь появится площадка для зимнего волейбола. Еще один каток уже открыт для посетителей за комплексом «Электрон». Дорожки и аллеи украсили арт-объекты, световые композиции оформлен и детский городок в северной части парка. На концертной площадке установили большую новогоднюю елку.

Всего в этом году на территории Южно-Сахалинска установлено 10 новогодних елок. Подсветкой охвачены как частные, так и муниципальные здания, а также скверы, объекты спорта, культуры и образования — всего 1088 учреждений.