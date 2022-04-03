В Южно-Сахалинске усилили контроль, чтобы не допустить выноса грязи с грунтовых площадок

Такое поручение дал глава региона Валерий Лимаренко мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину во время традиционного субботнего объезда.

Жители областной столицы еще раньше жаловались в соцсетях, что на улицы города на колесах автомобилей разносится грязь с площадки неподалеку от входной группы СТК «Горный воздух».

Как выяснилось, земельный участок в 2020 году передали в аренду коммерческой организации для строительства фуд-холла. Строительные работы еще не начаты, площадка пустует, а потому посетители горнолыжного комплекса его начали использовать для парковки личного транспорта. По словам представителя подрядчика, строительные работы здесь планируется начать в этом году. Но огородить территорию забором нужно уже сейчас, буквально на этой неделе, чтобы предотвратить вынос грязи и пыли, пояснил свою позицию глава региона. По словам представителя компании-подрядчика, сделано все будет в ближайшие дни на этой неделе..

– Горнолыжный сезон заканчивается и машин здесь столько уже не будет. Поэтому ничто не мешает строителям вести подготовительные работы. Если нужны какие-то разрешения, мы оперативно готовы оказать помощь, – отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Возведение объекта, как рассказал представитель подрядной организации, начнется, как только будут готовы все разрешительные документы.

После того, как территория получит официальный статус стройплощадки, подрядчик будет обязан соблюдать Правила обустройства и содержания строительных площадок на территории городского округа. В частности, для исключения выноса грязи строительным организациям необходимо оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки колес автотранспорта с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков

Губернатор региона поделился этой новостью в своем Telegram-канале. В своих комментариях подписчики попросили обратить внимание на улицу Загородную ( по их словам там можно ходить только в скафандре) и территорию детского сада «Аистенок». Валерий Лимаренко ответил, что эти адреса уже в поле зрения городской администрации – специалисты департамента общественной безопасности побывают на Загородней, а по детсаду решается вопрос с благоустройством территории. Вполне возможно, что оно состоится этим летом.

Кстати

В Южно-Сахалинске стартовал традиционный месячник чистоты.

Жителей и трудовые коллективы приглашают на «чистые» пятницы до конца апреля. Желающих помочь с уборкой дворов управляющие компании готовы обеспечить необходимым инвентарем.

23 и 30 апреля состоятся общегородские субботники. В эти дни полигон твердых бытовых отходов будет принимать мусор бесплатно.

Оставить заявку на участие в уборке можно по телефону: 300-461 (доб. 2-13) в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Антон Смоляков.