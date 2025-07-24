В Южно-Сахалинске усилят контроль за использованием средств индивидуальной мобильности

Администрация Южно-Сахалинска планирует ввести дополнительные правила для пользователей электросамокатов.

ГЛАВНЫЕ ИЗ НИХ:

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ И ЗАПРЕТНЫЕ ЗОНЫ

Сейчас электросамокаты в Южно-Сахалинске всё чаще используются не только для развлечения, но и как полноценное средство передвижения – люди ездят на работу, по делам и т. д. Но среди пользователей много подростков и детей, которые по закону не имеют права управлять электросамокатами. Для предотвращения детского травматизма администрация Южно-Сахалинска призывает родителей следить за тем, чтобы их дети не использовали аккаунты для аренды. Использование электросамокатов детьми может привести к ДТП и серьёзным последствиям как для них самих, так и для окружающих.

По поручению вице-мэра Виталия Данилова рассматриваются варианты ограничений и регулирования передвижения на этом виде транспорта, включая определение конкретных зон для их использования и установку допустимой скорости. Основная цель – обеспечить безопасность как самих пользователей электросамокатов, так и пешеходов.

– Сейчас максимальная скорость электросамокатов в городе ограничена 25 км/ч, но планируется внести изменения, снизив этот показатель до 20 км/ч в границах города. Рассматривается возможность определения конкретных зон, где разрешено передвижение на электросамокатах, а также зон, где это будет запрещено. Операторы кикшеринга регулярно участвуют в рабочих встречах, оперативно реагируют на замечания и также заинтересованы в безопасности пользователей, – комментирует начальник отдела специальных проектов Центра управления городской мобильностью Денис Кузьмин.

Также необходим более строгий контроль за соблюдением правил парковки устройств – отсыл к культуре ответственности. Это включает в себя парковку самокатов в разрешённых местах, чтобы они не мешали пешеходам и другим участникам дорожного движения, а также были размещены компактно, не создавая помех для прохода. Операторы должны активно отслеживать места парковки своих самокатов и принимать меры для устранения нарушений – например, штрафовать пользователей, припарковавших самокаты в неположенных местах.

Основная ответственность за соблюдение правил парковки и безопасности электросамокатов лежит на операторах проката.

В России главным механизмом регулирования является пользовательское соглашение, где прописаны штрафы за неправильную парковку. В мэрии Южно-Сахалинска отмечают: важно, чтобы операторы не просто формально вводили санкции, а активно контролировали исполнение правил – например, с помощью диспетчеризации и автоматических систем (как в некоторых регионах, где камеры фиксируют нарушения).

Только при жёстком контроле со стороны операторов и реальной ответственности пользователей (а не просто «штрафы на бумаге») можно добиться культуры правильной парковки и снижения травматизма. В идеале система должна совершенствоваться: внедрять технологии, оперативно наказывать нарушителей и стимулировать дисциплину.

Как сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области, по последним данным, за летний период в областном центре зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, в трёх случаях люди получили травмы. Основные виды аварий: наезды на пешеходов на тротуарах и столкновения с автомобилями на проезжей части и во дворовых территориях.

На днях в Южно-Сахалинске сотрудники управления в ходе рейда провели разъяснительные беседы с самокатчиками. Подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе для снижения аварийности и повышения безопасности на дорогах.

– Наша цель – не наказание, а предупреждение травматизма. Просим всех владельцев и пользователей электросамокатов ответственно относиться к правилам дорожного движения, – подчеркнула начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области подполковник полиции Екатерина Кутузова.

Чаще всего правила нарушают подростки, использующие электросамокаты не как средство передвижения, а в развлекательных целях. Передвигаются вдвоем на одном самокате, не спешиваются при пересечении проезжей части, игнорируют ПДД при движении по тротуарам, где приоритет имеют пешеходы.

Виктор ГОРОДОВ.

Фото пресс-службы администрации Южно-Сахалинска.

МЕЖДУ ТЕМ

С 1 марта 2023 года электросамокаты официально признаны транспортными средствами, и их владельцы обязаны соблюдать правила дорожного движения. Среди ключевых требований значатся:

переход дороги только пешком, ведя самокат рядом,

запрет на перевозку пассажиров,

соблюдение скоростного режима,

осторожность при движении в пешеходных зонах.

Также обязательно следует помнить, что на тротуарах пешеходы имеют приоритет перед самокатчиками. Если самокатчик, двигаясь по тротуару, создаёт помехи для пешеходов, он должен либо снизить скорость до скорости движения пешеходов, либо спешиться.