В Южно-Сахалинске установили памятник Владимиру Высоцкому

40 лет монумент дожидался, когда определятся с выбором места. Наконец , определились.

Бронзовую скульптуру мятежного поэта и артиста установили рядом с домом культуры «Родина».

— Горожане обсуждали варианты рядом с гостиницей «Турист» или же возле Дома культуры, — рассказал автор работы скульптор Владимир Чеботарев. — При голосовании большинство высказалось за второй вариант. Я тоже считаю это место удачным. Тем более, что со временем здесь планируется организовать сквер.

Первая скульптура популярного барда появилась в мастерской Чеботарева еще в 80-е годы. Идею установить ее в областном центре власти не поддержали. Песни Высоцкого все слушали с удовольствием, но…

— Надо мной посмеялись и сказали, что пьянице памятник ставить не позволят. Это был 1982 год.

Спустя 40 лет уже другой мэр Южно-Сахалинска — Сергей Надсадин — принял решение установить памятник. Случилось это накануне дня рождения Владимира Высоцкого. 25 января ему бы исполнилось 85 лет.

Как рассказал Владимр Чеботарев, было несколько вариантов скульптуры — на постаменте и в полный рост. Но выбрали вариант, который победил во всероссийском конкурсе.

— Еще был самый первый, по моему мнению, более удачный вариант, портрет, который я отправлял на выставку в Японию, — рассказывает автор. — Но он сначала пострадал при транспортировке, а потом растрескался во время пожара в мастерской.

В 2019 году городской департамент архитектуры и градостроительства отвел для мемориального комплекса площадку на территории городского парка, перед мостом через реку Рогатка, чуть севернее перекрестка Комсомольской и Сахалинской. Но высказались против работники областной библиотеки. Они настаивали на том, что лучше увековечить память островитян, много сделавших для региона.

— Вообще скульпторов судить каждый может, — считает Чеботарев. — Один мой знакомый говорил, что наше творчество это все равно, что раздеться на людной площади. А мой учитель высказывался насчет критики так: «кому нравится — любуйтесь, а кому не нравится — привыкайте».

Владимир Чеботарев многое сделал для Сахалина. Его авторству принадлежат несколько работ в областном центре — памятник А. С. Пушкину в одноименном сквере, А. П. Чехову — возле музея книги «Остров Сахалин», Андрею Первозванному — рядом с Домом детского творчества. На привокзальной площади — монумент жертвам землетрясения в Нефтегорске, на площади Славы — памятник воинам, погибшим в Чечне и Афганистане. А в селе Верхний Армудан Тымовского района — монумент в память о жертвах политических репрессий.

Скульптор мечтает, чтобы наконец-то бюст С. Есенина установили в сквере имени поэта.

В строящемся здании аэровокзала тоже появится работа Чеботарева. Статуя А. П. Чехова уже отлита в бронзе и ждёт новоселья.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.