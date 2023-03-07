В Южно-Сахалинске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении городского депутата

Депутат южно-сахалинской гордумы шестого созыва, руководитель регионального отделения общественной организации и частной типографии обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

По результатам проведенного отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по области установлено, что народный избранник, действуя совместно с подельником, похитили бюджетные средства. Деньги были выделены в качестве гранта на реализацию патриотического проекта — издание книги. Но автор выполнил работы безвозмедно, а в сметные и отчетные документы подельники включили сведения о фиктивных затратах на эти работы. Региональному бюджету причинен ущерб на сумму более 600 тыс. руб..

Прокурор заявил иск, на имущество обвиняемых наложен арест. Фигурантам уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.