В Южно-Сахалинске в марте платными парковками воспользовались более 1800 автовладельцев

В начале марта в областном центре была расширена зона муниципального платного парковочного пространства: новые участки появились на улицах Карла Маркса (от Дзержинского до Ленина), Амурской и Чехова (от Карла Маркса до Компроспекта). За четыре недели услугами платной парковки здесь воспользовались более 1800 жителей Южно-Сахалинска.

Как отмечают в Центре управления городской мобильностью, всего с момента введения платных парковок, включая участок на ул. Дзержинского от ул. Антона Буюклы до Компроспекта, зафиксировано свыше 17 800 пользователей.

– Водители стали активнее пользоваться парковкой до 30 минут. Это бесплатное время. Выросло и число пользователей мобильного сервиса «RuParking» — зарегистрировано свыше 1 800 человек. А также увеличилось количество обращений о включении в реестр льготных парковочных разрешений, – рассказала специалист центра Марина Строгонова. – Всё это говорит о положительной динамике в развитии системы муниципальных платных парковок, которая направлена на повышение безопасности дорожного движения и обеспечение доступности свободных мест для автомобилей.

Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать правила и своевременно оплачивать парковку.

Напоминание

В зонах муниципальных платных парковок установлены дорожные знаки и указатели. До 30 минут парковаться здесь можно бесплатно. Далее начинается почасовая оплата: тариф за каждый час парковки – 85 рублей. Оплатить парковку необходимо до конца текущих суток (до 23.59). Сделать это можно через мобильное приложение «RuParking», официальный сайт, стационарный паркомат. Платный режим в зоне муниципальных парковок действует с 8.00 до 19.00, за исключением выходных и праздничных дней.

Соблюдение правил парковки контролируется с помощью стационарных и мобильных комплексов фото- и видеофиксации. За неуплату предусмотрена административная ответственность.

За дополнительной информацией и консультациями по работе платных парковок можно обратиться в Центр управления городской мобильностью Южно-Сахалинска по телефону 300-480 (доб. 14).

