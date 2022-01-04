В Южно-Сахалинске в первые дни 2022 года родилось 15 малышей

Кстати, девять малышей появились на свет 2 января, в день 75-летия Сахалинской области.

В перинатальном центре областной клинической больницы поздравили мам новорожденных. Их навестили представительницы общественной организации «Союз женщин России» и Агентства ЗАГС Сахалинской области, уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области.

Гости пожелали женщинам и их семьям крепкого здоровья и благополучия, вручили мамам подарки, которые пригодятся в уходе за новорожденными.

По статистике по количеству детей на одну женщину островной регион находится в числе лидеров. Этот показатель стремится к росту, в данный момент он составляет 2,16 (для сравнения, средние данные по стране – 1,9).

Ирина Новикова.