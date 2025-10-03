В Южно-Сахалинске в субботу пройдет агрофестиваль «Своё Родное Островное»

4 октября с 9.00 до 16.00 в областном центре состоится осенний агрофестиваль «Своё Родное Островное-2025» на верхней площадке по улице Горнолыжная, расположенной к юго-востоку от стадиона «Спартак».

На агрофестивале будет представлена продукция, включая новинки производства от островных сельхозпроизводителей и местных переработчиков – картофель, овощи, мясные и молочные изделия, рыбная продукция, мёд, домашние животные и птица, изделия ручной работы и многое другое. В широком ассортименте будут предложены саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, выращенных дачниками, а также плоды и ягоды.

На фестивальной площади в деловой зоне можно будет получить консультации от ведущих специалистов и экспертов федеральных служб – СахНИИСХа, Россельхозцентра и Россельхознадзора. Специалисты ответят на вопросы о сельскохозяйственном производстве, повышении плодородия почв, семеноводстве картофеля, защите растений от болезней и вредителей и другие.

Атмосферу праздника создадут творческие коллективы из разных районов. В насыщенной программе зажигательные танцевальные номера, красочные костюмы и задорный вокал. Для взрослых и детей пройдут увлекательные мастер-классы, а тематические фотозоны дадут возможность запечатлеть самые красочные моменты фестиваля. В программе запланированы конкурсы, где жюри оценит участников фестиваля по 11 номинациям. Победителей ждут ценные призы. Также на площадке пройдёт награждение победителей юбилейного регионального смотра-конкурса «Сахалинское качество-2025».

Генеральным партнёром мероприятия выступает Россельхозбанк, который также приготовил для гостей интерактив: оказание консультаций по продуктам банка, кофе и чай, аппетитные угощения, а также приятные сюрпризы и подарки.

Для гостей запустят два бесплатных автобуса: они будут забирать пассажиров с площади Победы (рядом с парковкой) и доставлять к фестивальной площадке, а затем возвращать на исходные позиции с интервалом 20 – 30 минут. Также будет организовано одностороннее движение автотранспорта (с севера на юг) по улице Горнолыжная и Священномученика Илариона Троицкого.