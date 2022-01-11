В Южно-Сахалинске в жилой пятиэтажке произошел пожар

- По сообщению пресс-служба прокуратуры области, в одной из квартир жилого дома №19 по ул. Южно-Сахалинская погиб человек. Причиной возгорания послужил взрыв газовоздушной смеси, хотя дом не газифицирован.
В течение нескольких минут пожар был потушен прибывшим пожарным расчетом. Жильцы дома эвакуированы.
В результате взрыва основной урон был причинен одной квартире, остальные жилые помещения не пострадали. По данным МЧС, несущие конструкции дома не повреждены, межквартирные и межкомнатные перекрытия также целы.
Как сообщили в администрации города, специалисты управляющей компании проверяют в жилом доме состояние электрооборудования.
Для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор г. Южно-Сахалинска Антон Коленченко.