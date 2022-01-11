В Южно-Сахалинске в жилой пятиэтажке произошел пожар

В течение нескольких минут пожар был потушен прибывшим пожарным расчетом. Жильцы дома эвакуированы.

В результате взрыва основной урон был причинен одной квартире, остальные жилые помещения не пострадали. По данным МЧС, несущие конструкции дома не повреждены, межквартирные и межкомнатные перекрытия также целы.

Как сообщили в администрации города, специалисты управляющей компании проверяют в жилом доме состояние электрооборудования.

Для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор г. Южно-Сахалинска Антон Коленченко.