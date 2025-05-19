В Южно-Сахалинске во время акции «Ночь музеев» запускали фонтан и дарили газету «Советский Сахалин»

17 мая Сахалинская область присоединилась ко Всероссийской культурной акции «Ночь музеев». Центральной темой акции были рассказы об исторических личностях и встречи с героями – нашими современниками: участниками СВО, врачами, учителями и представителями других профессий.

В качестве эксперта в областной краеведческий музей была приглашена главный редактор газеты «Советский Сахалин» Татьяна Вышковская. Несмотря на позднее время, на «час с экспертом» аудитория собралась разновозрастная: от преданных читателей со стажем более 50 лет до юных исследователей. Самая молодая участница встречи, первоклассница Василина, пришла с мамой. И продемонстрировала почти беглое чтение газеты.

Гости активно задавали вопросы. Их интересовали проекты газеты, как региональному изданию удалось стать одним из лучших в стране, личный опыт редактора и новые стандарты профессии журналиста. Особенно удивило слушателей появление на интернет-площадках издания нейроведущего, читающего новости.

Каждый гость забрал с собой эксклюзивный экземпляр юбилейного номера газеты «Советский Сахалин» с автографом главного редактора.

На площадках других музеев областного центра горожане участвовали в более 100 мероприятиях – в мастер-классах, арт-перформансах и тематических экскурсиях. К примеру, в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» каждый мог разобрать и собрать оружие, в музейно-мемориальном комплексе «Победа» проводили театрализованные экскурсии, а в художественном музее – квест «По неведомым дорожкам». Помимо этого, на территории краеведческого музея зрители стали свидетелями шоу с фейерверком, ознаменовавшего запуск фонтана.

По данным организаторов, в областной столице «Ночь музеев» собрала около 10 тысяч человек. Мероприятия проходили в музеях не только Южно-Сахалинска, но и Макарова, Александровска-Сахалинского, Невельска и других городов региона. Программа, стартовавшая днём, завершилась глубокой ночью.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

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