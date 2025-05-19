В Южно-Сахалинске во время акции «Ночь музеев» запускали фонтан и дарили газету «Советский Сахалин»

Во Всероссийской культурной акции приняли участие тысячи человек.

17 мая Сахалинская область присоединилась ко Всероссийской культурной акции «Ночь музеев». Центральной темой акции были рассказы об исторических личностях и встречи с героями – нашими современниками: участниками СВО, врачами, учителями и представителями других профессий.

В качестве эксперта в областной краеведческий музей была приглашена главный редактор газеты «Советский Сахалин» Татьяна Вышковская. Несмотря на позднее время, на «час с экспертом» аудитория собралась разновозрастная: от преданных читателей со стажем более 50 лет до юных исследователей. Самая молодая участница встречи, первоклассница Василина, пришла с мамой. И продемонстрировала почти беглое чтение газеты.

Газета для всех поколений.

Гости активно задавали вопросы. Их интересовали проекты газеты, как региональному изданию удалось стать одним из лучших в стране, личный опыт редактора и новые стандарты профессии журналиста. Особенно удивило слушателей появление на интернет-площадках издания нейроведущего, читающего новости.

Каждый гость забрал с собой эксклюзивный экземпляр юбилейного номера газеты «Советский Сахалин» с автографом главного редактора.

На площадках других музеев областного центра горожане участвовали в более 100 мероприятиях – в мастер-классах, арт-перформансах и тематических экскурсиях. К примеру, в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» каждый мог разобрать и собрать оружие, в музейно-мемориальном комплексе «Победа» проводили театрализованные экскурсии, а в художественном музее – квест «По неведомым дорожкам». Помимо этого, на территории краеведческого музея зрители стали свидетелями шоу с фейерверком, ознаменовавшего запуск фонтана.

По данным организаторов, в областной столице «Ночь музеев» собрала около 10 тысяч человек. Мероприятия проходили в музеях не только Южно-Сахалинска, но и Макарова, Александровска-Сахалинского, Невельска и других городов региона. Программа, стартовавшая днём, завершилась глубокой ночью.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

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