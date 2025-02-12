В Южно-Сахалинске временно отказались от кругового движения на перекрёстке улиц Дзержинского и Антона Буюклы

С 11 февраля там вместо кольцевого перекрёстка опять обычный перекрёсток неравнозначных дорог.

Улица Дзержинского стала главной дорогой, движение по которой даёт преимущество, а улица Антона Буюклы – второстепенной. Водителей это не на шутку встревожило – опять придётся стоять в пробках, уступая дорогу потоку, движущемуся по улице Дзержинского. Отчего приняли такое решение и вернулись к старой схеме? Ведь в 2021 году от неё решили отказаться именно из-за пробок.

Городские власти объяснили – круговое движение на этом участке «отменили» на время. Как рассказал директор департамента благоустройства администрации Южно-Сахалинска Александр Косяк, во время недавней метели погрузчик повредил элемент перекрёстка – кольцевой бордюр в форме круга, который обозначает направление движения. Пока его нет, проезд перекрестка создаёт сложности – знаки говорят одно, проезжая часть – другое. Поэтому по согласованию с ГИБДД принято решение временно изменить схему движения до весны и установить другие дорожные знаки. Горожан об этом известили заранее. Когда сойдёт снег, бордюр восстановят и вернутся к прежней схеме движения.

Владимир ПАВЛОВ.