В Южно-Сахалинске встретили сотрудников Росгвардии, вернувшихся из зоны СВО

В историческом парке «Россия – моя история» чествовали сотрудников отряда мобильного особого назначения «Тайфун» Управления Росгвардии по Сахалинской области, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции. Кроме родных бойцов в зале присутствовали представители духовенства, общественных организаций и ветеранских объединений.

За успешное выполнение боевых задач воинов поблагодарил главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев, от имени мэра города с добрыми пожеланиями к ним обратился вице-мэр Дмитрий Хайбриев. ОН подчеркнул, что администрация Южно-Сахалинска готова оказывать содействие семьям военнослужащим, принимающим участие в СВО.