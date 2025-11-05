В Южно-Сахалинске вынесен приговор по делу о хищении  электроэнергии на 30 миллионов рублей

Энергетику магазинов, входящих в группу компаний «Первый Семейный», вынесен приговор за причинение ущерба энергокомпании в особо крупном размере. Южно-Сахалинский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «А», «Б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана при отсутствии признаков хищения).

Суд назначил осужденному наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года шесть месяцев. Кроме того, суд взыскал с него причиненный ПАО «Сахалинэнерго» ущерб в размере 30 276 882 рублей. На его личное недвижимое имущество, подлежащее взысканию в пользу потерпевшей стороны, наложен арест.

Данный приговор стал результатом длительного расследования и рассмотрения в суде уголовного преступления, выявленного сотрудниками службы безопасности ПАО «Сахалинэнерго» и филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» еще в 2021 году. Дело связано с незаконной установкой в приборах учета электроэнергии электронных модулей. Они позволяли на протяжении ряда лет существенно занижать фактические показания потребленной электроэнергии в магазинах группы компаний «Первый Семейный».

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован осужденным. При этом энергетики уверены, что данный приговор суда станет наглядным примером для тех, кто, нарушая законодательство, занимается хищением электроэнергии, в том числе с использованием различных технических ухищрений.

Энергетики ведут постоянную работу по выявлению фактов энерговоровства, которые устанавливают не только при визуальном осмотре приборов учета во время плановых проверок, но и аналитическим путем. И намерены любой выявленный и доказанный факт хищения, как и в случае с магазинами группы компаний «Первый Семейный», довести до логического финала в виде судебного приговора.

Маргарита Татарова,

пресс-секретарь ПАО «Сахалинэнерго».