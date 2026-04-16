В Южно-Сахалинске за мошенничество с детскими взносами задержан председатель «Интеграции»

15 апреля в областном центре задержан председатель регионального отделения общественной организации «Интеграция» Александр Гаранин. Тот самый, кто исчез с деньгами, переданными ему для оплаты оргвзносов на участие юных островных талантов в международном фестивале-конкурсе в Китае.

В региональном управлении МВД сообщили подробности. Само задержание Гаранина особой сложности не представляло: он находился в области, проживал в съёмной квартире с сожительницей.

Задержание проводилось при силовой поддержке регионального управления Росгвардии. Ранее Гаранин уже привлекался к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

С заявлениями в правоохранительные органы обратились 11 пострадавших. Тогда как общее их число примерно в три раза больше. Но только по имеющимся документам ущерб составляет около 400 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Гаранина возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество с особыми квалифицирующими признаками: если мошенник использует в преступных целях своё служебное положение или в результате мошенничества был причинён ущерб в крупном размере. Сейчас подозреваемый в совершении преступления в соответствии с УПК РФ задержан на 48 часов, помещён в изолятор временного содержания. 17 апреля суд изберёт меру пресечения.

Есть ли шансы вернуть деньги пострадавшим людям?

– Мы будем делать всё возможное для этого. Но нужно учесть, что подозреваемый весь в долгах, в кредитах, по линии службы судебных приставов ему «светит» наложение ареста на имущество, имеются проблемы с уплатой налогов. По предварительным данным, невзирая на наличие финансовых трудностей, он тратил полученные в виде взносов деньги на себя, в том числе и на пьянку. Более полную картину даст обстоятельное расследование, финансовая экспертиза по движению денежных средств, – сообщили «Советскому Сахалину» в управлении МВД по Сахалинской области.

Оксана Новик, обратившаяся с заявлением в полицию с просьбой помочь в розыске пропавшего, очень торопилась с опекаемым талантливым мальчиком в аэропорт, ведь нужно было отправляться на фестиваль в Китай. Пожелаем удачи этой паре и всем сахалинским участникам!

Николай ПИТЕРСКИЙ.

