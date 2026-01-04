В  Южно-Сахалинске за первые три дня января на свет появились 17 малышей

9 малышей появились на свет в городском родильном доме и 8 — в областном перинатальном центре.

Представители общественности посетили городской роддом, чтобы поздравить молодых мам.

Роженицам передали наборы по уходу за младенцами и выразили слова признательности медицинскому персоналу, поблагодарив коллектив за неоценимый труд.

— Вы первыми встречаете новую жизнь, помогаете детям рождаться здоровыми, а мамам — чувствовать поддержку. Желаем вам здоровья и процветания, чтобы в этих стенах рождалось как можно больше маленьких сахалинцев, — отметили организаторы акции.

Председатель Южно-Сахалинского отделения «Союза женщин России» Елена Столярова подчеркнула лидерские позиции региона в вопросах демографии:

— Сахалинская область занимает 1-е место в Дальневосточном федеральном округе и 8-е место в России по показателям рождаемости. Наш суммарный коэффициент рождаемости сейчас составляет 1,73, и наша амбициозная цель — увеличить его до 2,3 к 2028 году. Сегодня в области действует более 50 мер социальной поддержки для семей с детьми.

Две женщины, находящиеся сейчас в городском роддоме, родили третьего и четвертого ребенка, отметила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.