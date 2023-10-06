В Южно-Сахалинске задержан местный житель по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины

УФСБ России по Сахалинской области в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего оказать содействие спецслужбам Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

57-летний областной житель, испытывая негативное отношение к политике Российской Федерации и не поддерживая проведение специальной военной операции, инициативно принял решение сотрудничать на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. Он установил контакт с представителем украинских спецслужб в целях оказания различной помощи украинской стороне в деятельности, направленной против безопасности России.

Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.