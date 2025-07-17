В Южно-Сахалинске запускается новая система оплаты парковки автомототранспорта

17 июля в Южно-Сахалинске стартовал пилотный проект платной парковки. Вице-мэр города Виталий Данилов лично протестировал новую систему на участке улицы Дзержинского — от Коммунистического проспекта до улицы Антона Буюклы. Здесь установили два паркомата и комплексы фиксации нарушений правил парковки.

Подобная система уже успешно функционирует в 40 городах России и предоставляет пользователям несколько вариантов оплаты: через мобильное приложение RuParking, личный кабинет на веб-портале uus-parking.ru, паркоматы, а также с помощью мобильного приложения «Сбербанк онлайн». При тестировании особое внимание уделялось бесперебойной работе паркоматов и электронного приложения, которые, согласно опыту других городов, являются наиболее востребованными.

— Мы готовы к запуску пилотного проекта. Все виды оплат протестированы, система работает корректно, — рассказал Виталий Данилов. Он добавил, что сотрудники Центра управления городской мобильностью и волонтёры будут помогать водителям разобраться с новой системой и объяснять правила.

Если у автомобилиста возникли особые обстоятельства, он может воспользоваться функцией постоплаты. Внести её можно в личном кабинете на сайте uus-parking.ru до 23.59 текущего дня, а также через мобильное приложение RuParking.

— Мобильное приложение — самый удобный способ: можно открыть и закрыть парковочную сессию в пару кликов, а если переплатили — деньги вернутся на лицевой счёт, — отметил директор по развитию «Единого оператора» Южно-Сахалинска Вадим Козлович.

Пилотный проект по внедрению платной парковки реализуется в тесном сотрудничестве с горожанами и при участии ведущих экспертов, включая урбаниста Святослава Мурунова. Накануне в областной универсальной научной библиотеке (ул. Хабаровская, 78) прошли четырёхдневные семинары, посвящённые развитию транспортной системы города.

Виктор ГОРОДОВ.

Тариф на парковку

Оплата будет поминутной — это удобно для тех, кто ненадолго оставляет машину. Стоимость одного часа для автомобилистов составит 85 рублей, для мототранспорта — 45 рублей. Первые 15 минут будут бесплатными, а в выходные платить не придётся.

Для некоторых категорий горожан предусмотрены льготы: чтобы получить бесплатную парковку, нужно обратиться в Центр управления городской мобильностью и подать заявление. Бесплатная парковка предоставляется ветеранам боевых действий, членам семей погибших участников боевых действий, многодетным семьям, владельцам электромобилей (при наличии зарядки), инвалидам 1-й и 2-й групп, законным представителям детей-инвалидов (если у инвалида есть противопоказания к управлению автомобилем), участникам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Уточнить информацию о льготах можно по телефонам 55-65-25 и 300-480 (доб. 14) в Центре управления городской мобильностью.

Кстати

Все средства, полученные от платной парковки, будут направлены на развитие улично-дорожной инфраструктуры Южно-Сахалинска. Тестовый режим системы продлится до 1 октября текущего года.