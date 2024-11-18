В Южно-Сахалинске заработал первый пункт по сбору вторсырья от населения

В день открытия павильона на территории торгового центра «Альфа Панорама» (ул. Емельянова, 14) островитяне сдали на переработку более 50 кг вторсырья.

– Пункт сбора – важное звено в системе переработки и утилизации отходов, – подчеркнула региональный министр ЖКХ Наталия Куприна. – Мы сможем не только сократить объёмы мусора, но и вернуть ценные материалы в экономику. Для нас и наших детей это шаг к более чистому и здоровому окружению. Будем поддерживать подобные инициативы.

Новый социально ориентированный проект регионального оператора по обращению с отходами Сахалинской области связан с внедрением раздельного сбора вторичных ресурсов и обустройством таких точек.

От жителей за вознаграждение в павильоне принимают пластик, ПЭТ-бутылки, макулатуру, книги, стрейч-плёнку, стеклянную и алюминиевую тару. Предварительные расценки – от 1 до 25 рублей за кг в зависимости от вида сырья. После тестового режима цены скорректируют.

Отходы принимаются каждый день с 9.00 до 20.00 в чистом виде, без остатков жидкости и органики, компактно сложенные и разделённые по фракциям. После переработки из отходов выпустят новые изделия, сырьё, строительные материалы и прочие полезные вещи.

Региональный оператор ТКО станет активно информировать население, как правильно утилизировать отходы, какие материалы пойдут на переработку.

– Приглашаю всех делиться такой информацией с соседями, друзьями, знакомыми, – отметил исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук. – Чем больше людей вовлечём в этот процесс, тем успешнее пойдёт дело. Управление планирует создать сеть пунктов по всему острову.

– Это превосходная инициатива, – так оценила новацию первый посетитель пункта Юлия. – Мы с дочерью станем ещё добросовестнее сортировать отходы, чтобы облегчить работу переработчиков утиля. Думаю, такой проект, сохраняющий экологию, может стать примером и для других регионов страны.

Екатерина Дейнеко.