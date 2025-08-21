В Южно-Сахалинске завершено строительство легкоатлетического манежа

Объект с инспекцией посетил губернатор Валерий Лимаренко. Официальное открытие масштабного спорткомплекса планируется совместить с проведением всероссийских соревнований по лёгкой атлетике.

Манеж расположен у перекрёстка улиц Больничной и Горького. Он оснащён всем необходимым как для тренировок, так и для состязаний разного уровня. Здесь есть шесть овальных беговых дорожек по 200 метров, восемь прямых дорожек по 60 метров и две по 100 метров. Оборудованы секторы для толкания ядра, метания копья, прыжков в длину и высоту. Учтены нужды спортсменов и зрителей с ограниченными возможностями.

Новый объект можно использовать как для спортивных, так и для культурных мероприятий. Пространство манежа можно быстро превратить в просторный зрительный зал с временной сценой. В результате этих манипуляций к 400 местам на трибунах прибавится ещё 3000 мест.

Сейчас строители занимаются благоустройством прилегающей территории. Кроме парковки здесь обустроят спортплощадку, развлекательные зоны.