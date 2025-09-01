В Южно-Сахалинске завершили очередной этап благоустройства набережной реки Рогатка

В северо-восточной части областного центра продолжается комплексное преображение набережной реки Рогатки. Ключевым событием третьего этапа благоустройства стало открытие нового вело-пешеходного моста. В мероприятии приняли участие губернатор Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Новый вело-пешеходный мост расположен рядом с автодорожным. Необходимость в появлении нового комфортного перехода планомерно возникла с преображением набережной. Ранее в порядок привели оба берега, появился полноценный променад, ставший продолжением городского парка, расположенного по соседству. Жители сразу оценили новую аллею с амфитеатром, подсветками, зонами для отдыха и общения. В течение лета здесь неоднократно проходили различные культурные и творческие мероприятия.

– Создание комфортной городской среды является для нас одной из приоритетных задач. От этого напрямую зависит качество жизни горожан. Река Рогатка получила новый облик. Мы хотим наполнить это пространство музыкой, творчеством и сделать его комфортным и интересным для жителей. Отрадно видеть, как много южно-сахалинцев и гостей города уже оценили обновлённую площадку и с радостью проводят здесь свой досуг, – обратился к жителям города губернатор Валерий Лимаренко.

Всего в благоустройстве Рогатки предусмотрены 6 этапов строительства. В ближайшем будущем приступят к продлению набережной до улицы Физкультурной, мимо Корейского центра и до Дома культуры «Родина». На финальном этапе работы проведут на участке до Нижнего озера в городском парке, сообщила пресс-служба правительства области.

