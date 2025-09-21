В Южно-Сахалинске завершились III Международные соревнования по плаванию «СахМастерс»

В воскресенье в центре водных видов спорта «Волна» Южно-Сахалинска завершились III Международные соревнования по плаванию «СахМастерс» в категории «Мастерс».

В течении трех дней 146 мужчин и женщин в возрасте от 25 до 93 лет в составе 26 клубов из России и Республики Беларусь разыгрывали медали в дисциплинах «брасс», «баттерфляй», «на спине», «вольный стиль», «комплексное» плавание, а также эстафета.

Необходимо заметить, что данные состязания проводились согласно трехлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

В текущем году в нашей области пройдут около полусотни мероприятий всероссийского и международных уровней, что делает регион значимым центром спортивного движения.

Главная особенность прошедших соревнований категории «Мастерс» заключается в возможности спортсменов старшего возраста выполнения нормативов кандидата в мастера спорта и мастера спорта России.

В первые два дня пловцы клуба «Сахмастерс» 68 раз поднимались на подиум. В их активе было 34 золотые медали, 19 серебряных и 15 бронзовых.

В заключительный день соревнований число наград превысило сотню. Всего же клуб «СахМастерс» смог выиграть 58 медалей высшей пробы, 30 серебряных и 20 бронзовых. Справедливости ради необходимо заметить, что у хозяев турнира была самая представительная команда.

И очень успешная. Так, клуб «Посейдон» представлял всего один человек Валерий Кощиенко, который завоевал по одной золотой и бронзовой награде и две серебряные.

Спорсменка из Южно-Сахалинска Светлана Власенко за три соревновательных дня пять раз поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета.

– Плаванием я занимаюсь на протяжении семи лет, – делилась с корреспондентом Светлана. – Для меня этот вид спорта, в первую очередь, возможность отдохнуть и получить «витамина» здоровья.

Михаил Старовойтов проживает в Гомеле (Республика Беларусь).

– Турнир организован и проведен на самом высоком уровне, – рассказывал Михаил.- Вся команда работала настолько профессионально, что даже при огромном желании найти недочеты в организации соревнований, практически не возможно. Что же касается вашего города, могу сказать очень коротко. Мне не хочется отсюда уезжать. Южно-Сахалинск поразил меня своей чистотой, красивыми микрорайонами. А сколько у вас, на такой небольшой город, спортивных сооружений. Два бассейна международного уровня на 250 тысяч жителей! Такой роскоши не имеют города с населением более миллиона человек. Крытые ледяные катки, теннисные корты, трамплины, стадионы. И все это в черте города, до которых не надо добираться часами на автобусе или в метро. Чувствуется, что руководство города и области заинтересованы в том, чтобы Южно-Сахалинск был не только одним из красивейших в дальневосточном регионе, но и спортивным. Город на фоне сопок, такой красоты не встречал нигде в России и за рубежом. «Горный воздух» и вид с него на Южно-Сахалинск, это красота, которую не передать словами. А еще люди у вас особенные. Культура общения сахалинцев на высочайшем уровне.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.