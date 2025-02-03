В Южно-Сахалинске завершилось первенство ДФО по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17 – 18 лет

В заключительные два дня соревнований сахалинские спортсмены не смогли завоевать ни одной награды высшей пробы. Вместе с тем копилка команды пополнилась двумя серебряными и столько же бронзовыми медалями.

После дня отдыха девушки должны были преодолеть дистанцию 5 км, юноши – 10 км классическим стилем.

Открывали соревнования юниорки. Отметку 1,8 км быстрее всех преодолела мастер спорта из Якутии Инна Рыбкина – 6 минут 17.9 секунды. Анастасия Гринько (Хабаровский край), победительница гонки на 10 км свободным стилем, проиграла лидеру 5.6 секунды. Подруга по команде Рыбкиной Софья Золотухина показала третье время – 6:35.5. Сахалинки Карина Поважнюк замыкала шестерку сильнейших – 6:41.5, Дарья Будникова стояла на ступеньку ниже – 6:42.0.

На промежуточном финише 3,4 км Инна Рыбкина довела свое преимущество над Анастасией Гринько до 28.7 секунды. Представительница Магаданской области Валерия Кожухарь переместилась с четвертого места на третье. Карина Поважнюк показала пятое время – 12:53.6. Еще две лыжницы Сахалинской области занимали седьмое и восьмое места: Дарья Будникова – 13:15.1, Софья Кулыгина – 13:17.2.

До финиша оставалось 1.6 км и казалось, что шансов у нашей юниорки на бронзовую медаль никаких. Валерии Кожухарь Карина Поважнюк проигрывали 10.4 секунды. Однако островная лыжница не только смогла отыграть их, но и на 3.9 секунды опередить соперницу. «Золото» в этой гонке, как и днем ранее в спринте, завоевала Инна Рыбкина – 15:41.8, «серебро» Анастасия Гринько – 36 секунд проиграла чемпионке, «бронза» у Карины Поважнюк – 16:36.2. Дарья Будникова и Софья Кулыгина смогли сохранить за собой седьмое и восьмое места.

После чемпионского финиша победительница гонки Инна Рыбкина рассказала корреспонденту:

– Лыжными гонками занимаюсь восемь лет. В 16 лет выполнила норматив мастера спорта. Лучшие мои выступления были год назад в Сыктывкаре на Всероссийских молодежных играх, где я завоевала серебряную и бронзовую медали. Сегодня выходила на старт с одной целью – победить. Классический стиль мой любимый вид программы соревнований. Очень рада, что выполнила поставленную перед собой задачу на «отлично».

У юношей страсти на лыжне кипели нешуточные. На первой контрольной отметке 1,8 км лучшее время показал Егор Скирда (Хабаровский край) – 5:33.4. Сахалинец Илья Толстяков проиграл лидеру 0.5 секунды. Победитель гонки на 15 км свободным стилем Кирилл Гаврилов (Приморский край) отстал от островитянина на 2 секунды. Необходимо отметить, что занимавший девятое место в промежуточном протоколе Артур Никитин (Хабаровский край) проиграл лидеру 9.9 секунды.

После прохождения половины дистанции Кирилл Гаврилов показывал лучшее время – 14:09.1. Илья Толстяков по-прежнему занимал вторую строчку – 14:11.9. Валентин Галямов (Хабаровский край) с четвертого места поднялся на третье, проигрывая лидеру 16.9 секунды.

На отметке 6,8 км хабаровчанин Михаил Кравченко занимал шестое место. На последних километрах юноша проявил настоящий мужской характер и в прямом смысле слова добежал до бронзовой медали. Кирилл Гаврилов завоевал второе «золото» на этом первенстве – 28:39.2. Илья Толстяков к «бронзе» свободным стилем на 15 км добавил «серебро» в классике, уступив чемпиону 23.9 секунды.

В воскресенье участники первенства разыграли медали в эстафете. Девушки должны были преодолеть 4х3 км, юноши – 4х5 км. Фаворитами у юниорок считались сборные команды Хабаровского края и Якутии.

С первого этапа дружина из Якутии захватила лидерство и отправила на второй этап спортсменку на 49.5 секунды раньше, чем команда Магаданской области, и на 50.2 секунды команды Хабаровского края. Вторая команда Сахалинской области отстала от лидера на 1:28.6, первая проиграла 1:36.3.

На третий этап команды ушли в такой последовательности: Якутия, спустя 1:33.7 Хабаровский край, вторая команда Сахалинской области проигрывала 1:48.0, первая – 1:48.4.

На заключительном этапе лидер в эстафете не поменялся, а вот борьба за второе и третье места обострилась. Вышедшая на второе место первая команда Сахалинской области выигрывала у дружины из Хабаровского края – 3.2 секунды, у второй островной четверки – 3.6 секунды.

На этом этапе у хабаровчанок бежала обладательница золотой и серебряной медалей в дистанционных гонках Анастасия Гринько. За сахалинскую команду – Карина Поважнюк. Наши девушки выиграли бронзовые медали, золотые уехали в Якутию, серебряные – в Хабаровский край. Вторая островная сборная заняла четвертое место.

У юношей захватывающей борьбы за места на подиуме болельщики не увидели. С первого этапа лидерство захватила четвертка из Хабаровского края и уверенно довела дело до золотых медалей.

Первая команда Сахалинской области старалась навязать борьбу лидеру эстафеты, но с каждым этапом все сильнее отставала. На финише этот разрыв составил 1:21.6. Замкнули тройку сильнейших юноши из Якутии, проигравшие чемпионам 1:50.7. Вторая команда Сахалинской области заняла четвертое место.

Самый большой урожай медалей на этих соревнованиях собрала лыжница из команды Якутии Инна Рыбкина. В ее активе три золотые и одна серебряная награды. Сахалинец Илья Толстяков завоевал два «серебра» и одну «бронзу».

В общекомандном зачете на первом месте сборная Хабаровского края, набравшая 2150 очков, второе у Якутии – 2047 очков и третье у сахалинской команды – 1509 очков.

Во время соревнований побеседовал с заслуженным тренером России Евгением Приходько. В качестве тренера по лыжным гонкам он подготовил более 40 мастеров спорта СССР и России, в том числе чемпиона мира и СССР Юрия Бурлакова.

Был тренером-наставником Юлии Чепаловой и Сергея Новикова. Разговор зашел и о скромном выступлении островных лыжников на этом первенстве. Евгений Приходько заметил:

– В спорте, как и в литературе, науке, если человеку от природы не дан талант, то сегодня, как бы спортсмен не выкладывался на тренировках, больших высот на достигнет. Но если данный свыше талант не подкреплять огромным трудом на тренировках, через не могу, через не хочу, больших побед спортсмену не видать. У вас в Южно-Сахалинске отличные условия для занятия лыжными гонками. Работают знающие своё дело специалисты, но видно пока не родился или не подрос тот, кто принесет славу острову в этом виде спорта. Не беда, что в этот раз команда не в лидерах, уверен через год другой все поменяется в вашу пользу. Вижу подрастает на Сахалине хорошая молодежь, которой сегодня 15 – 16 лет.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

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